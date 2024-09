SEVENTEEN将在10月14日回归，新专辑《SPILL THE FEELS》公开30秒宣传预告

男团SEVENTEEN携新专辑重磅回归,开启新的故事。

今日(16日)淩晨,SEVENTEEN通过官方SNS上公开了包含新专辑标题的预告影片,新专辑名为《SPILL THE FEELS》。

约30秒的影片中稍微透露了新专辑的氛围。 地铁站墙面上出现了「我感到无助」(I FELT HELPLESS)的字样,随后变成了专辑名《SPILL THE FEELS》。 接著,影片中出现了一位低头坐在地铁里的男子,忧郁的氛围随著神秘的音乐发生了反转,阳光洒进来,窗外呈现出梦幻般的空间。 预示著SEVENTEEN特有的积极资讯,以「倾诉感受」(SPILL THE FEELS)为口号,提升了大家对新专辑的期待。



Pledis娱乐表示:「SEVENTEEN将在迷你十二辑《SPILL THE FEELS》中融入每个人都能产生共鸣的故事,与全世界的歌迷沟通,请大家多多期待能够展现他们风格和进化的新专辑。 」

此外,SEVENTEEN将於10月14日傍晚发布《SPILL THE FEELS》。 在回归之前,他们将於10月12日至13日举办世界巡回演唱会「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」。

