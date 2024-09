繼9月澳門個唱 韓國獨立藝人10CM宣佈11月襲港開唱

韓國獨立藝人10CM繼9月於澳門開個唱後,亦宣佈將於2024年11月8日(五)假香港麥花臣場館舉行由D-SHOW主辦的「2024 10CM Asia Tour <10CM Closer To You> in Hong Kong」演唱會。

10CM在2024年密鑼緊鼓地準備以及舉辦了一連串的演唱會。除了年初舉行的KSPO DOME冬季演唱會外,一系列演唱會也順利完成,包括最近在7月份完滿落幕的首個粉絲演唱會 - 「2024 10CM 1st Fan Concert 10CM YOU」。在演唱會中,10CM更加首次挑戰打鼓演奏!而以新加坡為起點的10CM亞洲巡演,經過馬來西亞、泰國、菲律賓、台灣、日本和澳門等多場演出後,餘下還有香港場和印尼的演出;歷時5個月的亞巡終於快要接近尾聲了。

為了幫首個香港粉絲見面會宣傳造勢,10CM公開了宣傳影片。在影片中,10CM首先以廣東話跟大家打招呼,接著非常有誠意地以全英文表示第一次在香港舉辦個人演唱會,感到非常緊張和期待,最後再以廣東話跟粉絲甜蜜約定「我地到時見!」

10CM香港站演唱會門票將於9月9日(星期一)中午12時於「Cityline」官方網站公開發售,票價分別為HKD$1,180、$980、$880、$580及$480。購買$1,180和$980門票的粉絲可以獲得團體合照(10人一組)、擊掌環節、入場觀看綵排以及特別版小卡等福利;購買$1,180門票的粉絲更可以獲得親筆簽名海報,各位粉絲記得mark實以上搶飛日期和時間啦!

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢,請先聯絡我們

相關新聞