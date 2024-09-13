【韓網熱門】韓國律師：「HYBE真正目標不是勝訴，而是折磨對方」

*原標題：HYBE所做的難以理喻的輿論操控+訴訟戰=反公眾參與策略訴訟

韓國새올法律事務所的李賢昆律師（音譯）今日在臉書PO文：「HYBE持續提出瀆職、爭奪公司、掩蓋性騷擾等法律問題，對閔熙珍進行打壓，並非為了獲得結果。

主要目的只是將法律問題持續拖延。 因此，一旦一個問題結束，就會再提出其他問題。

有人問金·張律師事務所（*HYBE的法律代理人）為什麼要進行不可能勝訴的訴訟，這樣問是不明白這是為了引發問題、持續製造爭議狀態。 這是高度專業的法律諮詢。

利用爭議狀態作為理由，不遵循法律、隨心所欲地行事。 這種流氓手段在分讓型商街和都更聯盟中十分常見。

我不認為這樣利用法律是正當的。

因為股東大會的解雇行為被判定為違反股東間協議，所以這次是通過理事會進行解雇。 理事會的意願不就是HYBE的意願嗎？ 不過掩耳盜鈴罷了。

然而，這種大量攻勢的做法，一般人通常會無法忍受而最終退出。 我認為這不是正義。 看到這種情況，反而會產生想要支持的心情。」

反公眾參與策略訴訟（Strategic Lawsuits Against Public Participation，SLAPP）又稱「封口訴訟」，是指為了壓制對公共議題的批評或反對意見而提出的訴訟。 在韓國，這種訴訟也會被用來壓制勞動爭議。

這種訴訟中，原告的目的並不是獲得勝訴判決，而是迫使對方支付法律應對所需的費用，並因恐懼和精神痛苦而放棄活動。



韓國網友評論：

1. 真的是流氓無賴集團

2. 無德企業

3. NewJeans加油

4. 原來是因為這樣才不肯低調處理啊kkk

5. 難怪提出了毫無勝算的訴訟，沒有能力卻空有自尊心，嘖嘖

6. 對藝人和粉絲沒有一絲一毫的考慮

7. 這是用合法途徑把人耗死啊，那些接踵而來的訴訟真的不是一般人能承受

8. 我買專輯的錢被他們用來逼人走上絕路...？

9. 說他們是流氓都輕了，值得用黑道來形容

10. 追星20年，一直以為SM最差勁，現在看來SM完全是天使kk HYBE是另一個次元啊

11. 觀察了幾個月，真的感到恐怖，大企業對個人那樣強硬，怎麼能承受得住呢？

12. 他們不想聽到任何忤逆意見，折磨NewJeans和閔熙珍是殺雞儆猴... 怎會有這種娛樂公司

13. HYBE從一開始就是要折磨和毀掉她們，之前不是說要給NewJeans放長假嗎，一旦打官司就會真的變成那樣

14. HYBE的目的就是讓大家感到疲憊、懶得關注，所以我更支持NewJeans發聲

15. 堅決抵製HYBE

16. 為何這種企業會成為K-POP的中心呢，K-POP真的會因為HYBE而逐漸完蛋。 因為討厭這公司，對防彈及其粉絲也失去好感

17. 除非HYBE倒掉、相關經營人員退出業界，否則K-POP真的要亡了

出處：https://theqoo.net/hot/3402543754

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