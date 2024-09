BLACKPINK Jennie與美國哥倫比亞唱片合作，下月solo回歸！自立門戶後首次！

今(9)日,Jennie經紀公司OA娛樂(ODDATELIER)宣布Jennie與美國哥倫比亞唱片(Columbia Records)簽訂合作夥伴關係,將於10月solo出輯。

哥倫比亞唱片是美國大型唱片公司,是索尼音樂(Sony Music)旗下廠牌,簽約歌手包含碧昂絲(Beyoncé)、愛黛兒(Adele)、哈利史泰爾斯(Harry Styles)等世界級歌手,將為Jennie的個人活動進行全方位的支援,哥倫比亞唱片社群發文歡迎Jennie:「We are family.」。



Jennie此次回歸將是繼去年10月發行的特別單曲〈You & Me〉後,時隔一年回歸,也是她從YG娛樂自立門戶後首次回歸(*合作曲不列入計算)。

▼去年發行的〈You & Me〉



Jennie去年與The Weeknd,、Lily Rose Depp合作〈One Of The Girls〉,在串流平台Spotify累計超過10億播放,還連續20周登上告示牌(Billboard)主歌曲排行榜Hot 100,並憑此首曲獲得美國唱片產業協會(Recording Industry Association of America)白金認證的韓國女性solo歌手。

▼〈One Of The Girls〉



今年4月,Jennie 2018年發行的單曲〈Solo〉MV點擊率超過10億,讓她成為首位MV超過10億點擊率的K-POP女歌手,樹立驚人的里程碑且展現全球高影響力與人氣。接連創下「第一」的Jennie,接下來發展備受全球矚目。

▼〈Solo〉



