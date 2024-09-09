BLACKPINK Jennie與美國哥倫比亞唱片合作，下月solo回歸！自立門戶後首次！

今（9）日，Jennie經紀公司OA娛樂（ODDATELIER）宣布Jennie與美國哥倫比亞唱片（Columbia Records）簽訂合作夥伴關係，將於10月solo出輯。

哥倫比亞唱片是美國大型唱片公司，是索尼音樂（Sony Music）旗下廠牌，簽約歌手包含碧昂絲（Beyoncé）、愛黛兒（Adele）、哈利史泰爾斯（Harry Styles）等世界級歌手，將為Jennie的個人活動進行全方位的支援，哥倫比亞唱片社群發文歡迎Jennie：「We are family.」。



Jennie此次回歸將是繼去年10月發行的特別單曲〈You & Me〉後，時隔一年回歸，也是她從YG娛樂自立門戶後首次回歸（*合作曲不列入計算）。

▼去年發行的〈You & Me〉



Jennie去年與The Weeknd,、Lily Rose Depp合作〈One Of The Girls〉，在串流平台Spotify累計超過10億播放，還連續20周登上告示牌（Billboard）主歌曲排行榜Hot 100，並憑此首曲獲得美國唱片產業協會（Recording Industry Association of America）白金認證的韓國女性solo歌手。

▼〈One Of The Girls〉



今年4月，Jennie 2018年發行的單曲〈Solo〉MV點擊率超過10億，讓她成為首位MV超過10億點擊率的K-POP女歌手，樹立驚人的里程碑且展現全球高影響力與人氣。接連創下「第一」的Jennie，接下來發展備受全球矚目。

▼〈Solo〉



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