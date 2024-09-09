「BTS之父」房時爀公開近況照惹群嘲：牆上的線都修歪了！

HYBE娛樂議長、被稱為「防彈少年團之父」的房時爀公開了自己瘦身成功的照片，沒想到卻引發群嘲，直接被諷「線條都修歪了」。但隔了幾天後他再次分享新照，證明自己真的瘦了。

前幾日，房時爀公開了一張和美國計算機科學家吳恩達（Andrew Yan-Tak Ng）的合影，房時爀要比眾人認知中的形象瘦了許多，雙下巴、大肚腩全都消失了。 但是這張照片卻引得網友們嘲笑，因為他身後牆上的線條並非直線，倒像是修圖時把線條都修歪了。

當時房時爀並未多作解釋，而是4日後重新公開了一張與男團&TEAM的合影，他眾星捧月式地站在了C位，穿著白色休閒襯衣和牛仔褲，雖然沒有身邊的男愛豆們那樣精神、挺拔，卻也比之前消瘦很多，看來前幾日的合影真的沒有修圖啊。 不少網友留言安慰道：「前幾日你受委屈了」、「沒想到你真的減肥成功了」、「看著健康許多」、「終結了紛爭」、「多人合影應該無法修圖吧」等。

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