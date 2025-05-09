錄音真假成關鍵！韓法律界：若證據屬實，金秀賢恐面臨重罰！《山寨人生》巨額違約金掛鉤

金秀賢近日遭已故女演員金賽綸的遺屬以涉嫌違反《兒童福利法》與誣告罪的控告至首爾警察廳，引發輿論高度關注。 法律界人士透露，若家屬公開的錄音內容屬實，金秀賢恐面臨法律懲處的可能性。

律師事務所「存在」的盧鍾彥（노종언）律師接受韓媒《TV Report》採訪時指出：「如果金賽綸家屬提供的證據為真，將成為警方調查的重要線索。」但他也強調，目前面臨的最大困難是受害人已去世，無法提供一致性陳述，而這是處理性犯罪案件的關鍵要素之一。 「案件的最終走向，將取決於警方是否願意積極推進追加調查。」



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盧律師進一步解釋，違反《兒童福利法》的嫌疑構成十分複雜，並非單純發生性關係就能定罪，「必須伴隨情感上的虐待行為，才可能構成該法律下的罪名。」他提醒大眾，儘管案件令人懷疑，但不能忽視「無罪推定」的法律原則。



他還提到，檢方在起訴時必須明確列出犯罪的時間、地點及手法，「雖然目前已有錄音檔案，但因缺乏進一步陳述，可能難以構成完整的起訴內容。 警方必須依靠周邊人的證言與對金秀賢的詳細調查，以具體化案件事實。」

盧律師表示本案也涉及到金秀賢主演的Disney+新劇《山寨人生》的合約，「如果金秀賢遭到誣陷，有權要求金賽綸家屬賠償; 反之，若指控屬實，金秀賢恐需賠償數百億（韓幣，下同）的違約金。」他也坦言，由於事件影響甚廣，警方在調查上也可能承受不小壓力。



根據韓國現行的《兒童福利法》，對兒童實施身體或情感虐待者，可被判處五年以下有期徒刑或五千萬以下罰款; 若構成性虐待，刑罰將提高至十年以下有期徒刑或一億以下罰款。

對此，金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist也於金賽綸家屬召開緊急記者會前發佈聲明，表示「擔憂又將散播新的虛假事實」，並重申金秀賢與金賽綸是在後者成年後才發展戀情的立場。 同時在遺屬記者會後再次發佈官方立場，嚴正聲明「橫豎研究所在記者會上主張稱已獲得與已故演員金賽綸的錄音檔。 然而該錄音文件被確認是偽造的，現已判斷該錄音是通過AI等方式生成的」，全面否認了金賽綸遺屬和橫豎研究所的指控。



目前，該案尚在調查階段，警方是否進一步展開補充調查，成為後續發展的關鍵。

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