BIGBANG大聲時隔8年強勢回歸 將於香港首次舉行其個人亞洲巡迴演唱會

韓國人氣天團BIGBANG自去年年底皇者回歸，三名成員先帶來火熱的合體舞台，其後各自輪流展開個人巡演，走訪各地與粉絲重聚。作為隊內主唱的大聲（DAESUNG）亦在萬眾期待下，宣佈舉行其個人亞洲巡迴演唱會「D's WAVE」；是次巡演規模較以往的更為盛大，亦是大聲首次在香港作個人演出！「DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN HONG KONG」將於2025年7月5日（星期六）在亞洲博覽館Hall 10舉行，這不僅是大聲個人音樂發展上的重要里程碑，更是與香港粉絲久別重逄的珍貴聚會，絕對不能錯過！

較早前於4月8日，大聲發行了首張個人迷你專輯《D’s WAVE》。這張專輯是大聲花了兩年時間精心打造的作品集，融合了搖滾與騷靈風格，充分展現大聲獨有的音樂個性。專輯以「Wave」命名，除了記錄大聲在音樂上的持續蛻變與創造歷程，他更希望憑藉作品把正能量傳遞到世界各地。當中，主打歌《Universe》傳遞了「一起邁向更美好世界」的積極信息，為聽眾帶來希望與鼓勵，更是大大加強了大聲與粉絲之間的連結。

大聲剛在過去週末圓滿舉行首爾場，正式展開「D's WAVE」巡演。他以《Universe》揭開序幕，並首次公開《Last Girl》、《JUMP》等新歌舞台，又獲得隊友GD和太陽驚喜助陣，令粉絲們激動不已。「D's WAVE」結合高質素舞台製作、大聲的超水準現場演出及真摯互動，簡直超越樂迷期待！大聲其後更以親筆信表示從去年觀看太陽哥的演出到如今自己站上舞台，真的衷心感謝歌迷堅定不移的支持讓他夢想成真，更約定大家一起寫下世上最厚的專屬日記。

《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN HONG KONG》門票將於5月13日（星期二）上午11時起於 uutix（www.uutix.com）公開發售。門票售價為港幣 $1,799、$1,399、$899（全坐位）。有關粉絲福利等詳細安排，日後將於 ELF ASIA Instagram 公佈，敬請留意。

此外，大聲亦努力經營個人YouTube頻道，其人氣節目《家大聲》(ZIP DAESUNG) 經常邀請到不同藝人朋友作為特別嘉賓，一起製造許多爆笑瞬間，讓觀眾看到大聲百變有趣且多才多藝的一面；節目在短短一年內已破百萬訂閱，足證大聲的超強人氣！

大聲的音樂風格多元，涵蓋搖滾、騷靈、K-pop和Trot，而且擁有多變的形象；他將於《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN HONG KONG》展現全方位才華，讓大家親身見證大聲獨有的舞台魅力和幽默感！

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