BLACKPINK Jennie与美国哥伦比亚唱片合作，下月solo回归！自立门户后首次！

今(9)日,Jennie经纪公司OA娱乐(ODDATELIER)宣布Jennie与美国哥伦比亚唱片(Columbia Records)签订合作伙伴关系,将於10月solo出辑。

哥伦比亚唱片是美国大型唱片公司,是索尼音乐(Sony Music)旗下厂牌,签约歌手包含碧昂丝(Beyoncé)、爱黛儿(Adele)、哈利史泰尔斯(Harry Styles)等世界级歌手,将为Jennie的个人活动进行全方位的支援,哥伦比亚唱片社群发文欢迎Jennie:「We are family.」。



Jennie此次回归将是继去年10月发行的特别单曲〈You & Me〉后,时隔一年回归,也是她从YG娱乐自立门户后首次回归(*合作曲不列入计算)。

▼去年发行的〈You & Me〉



Jennie去年与The Weeknd,、Lily Rose Depp合作〈One Of The Girls〉,在串流平台Spotify累计超过10亿播放,还连续20周登上告示牌(Billboard)主歌曲排行榜Hot 100,并凭此首曲获得美国唱片产业协会(Recording Industry Association of America)白金认证的韩国女性solo歌手。

▼〈One Of The Girls〉



今年4月,Jennie 2018年发行的单曲〈Solo〉MV点击率超过10亿,让她成为首位MV超过10亿点击率的K-POP女歌手,树立惊人的里程碑且展现全球高影响力与人气。接连创下「第一」的Jennie,接下来发展备受全球瞩目。

▼〈Solo〉



