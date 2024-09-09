BLACKPINK Jennie与美国哥伦比亚唱片合作，下月solo回归！自立门户后首次！

今（9）日，Jennie经纪公司OA娱乐（ODDATELIER）宣布Jennie与美国哥伦比亚唱片（Columbia Records）签订合作伙伴关系，将於10月solo出辑。

哥伦比亚唱片是美国大型唱片公司，是索尼音乐（Sony Music）旗下厂牌，签约歌手包含碧昂丝（Beyoncé）、爱黛儿（Adele）、哈利史泰尔斯（Harry Styles）等世界级歌手，将为Jennie的个人活动进行全方位的支援，哥伦比亚唱片社群发文欢迎Jennie：「We are family.」。



Jennie此次回归将是继去年10月发行的特别单曲〈You & Me〉后，时隔一年回归，也是她从YG娱乐自立门户后首次回归（*合作曲不列入计算）。

▼去年发行的〈You & Me〉



Jennie去年与The Weeknd,、Lily Rose Depp合作〈One Of The Girls〉，在串流平台Spotify累计超过10亿播放，还连续20周登上告示牌（Billboard）主歌曲排行榜Hot 100，并凭此首曲获得美国唱片产业协会（Recording Industry Association of America）白金认证的韩国女性solo歌手。

▼〈One Of The Girls〉



今年4月，Jennie 2018年发行的单曲〈Solo〉MV点击率超过10亿，让她成为首位MV超过10亿点击率的K-POP女歌手，树立惊人的里程碑且展现全球高影响力与人气。接连创下「第一」的Jennie，接下来发展备受全球瞩目。

▼〈Solo〉



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