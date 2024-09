人氣樂團DAY6新歌拿下韓國全音源榜的冠軍一位，出道9週年迎來了巔峰時刻！

在公開新歌〈Melt Down〉後席捲了韓國全音源榜單的 DAY6,拿下了出道以來最漂亮的成績單,My Day(粉絲名)也都相當感動~。

JYP 娛樂旗下的人氣樂團 DAY6 在2日發行了第九張迷你專輯《Band Aid》,而全新主打歌〈Melt Down〉隨即登上了 Melon「Top 100」、Genie、Bugs 等國內各大音樂排行榜的冠軍一位,這也是他們出道以來的第一次。



▼〈Melt Down〉MV:



上半年,公司股價以〈You Were Beautiful〉(你很漂亮)、〈Time of Our Life〉等逆襲音源榜單提升了股價,之後又憑藉新曲〈Melt Down〉席捲了國內音源榜單的冠軍,讓眾多媒體形容是他們的全盛期。

〈Melt Down〉是一首傳達出「當世界似乎在絕望中凍結時,一切都會因你而融化」這樣訊息的歌曲,負責作詞的成員 Young K 在專輯發行的問答中解釋道:「我想像了一個通過一句溫暖的話語,一次擁抱來忍受這個冰冷世界的故事。更試圖透過單詞帶來的語感增加演唱時的味道和樂趣 。」



專家分析,DAY6的音樂蘊含著積極向上、充滿活力的訊息,隨著音樂產業的不斷升溫,取得了良好的成績。特別是,成員們長期參與歌曲創作以及音樂能力的發展才能有如此卓越的成效。



大家聽完覺得如何呢?



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞