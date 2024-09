人气乐团DAY6新歌拿下韩国全音源榜的冠军一位，出道9周年迎来了巅峰时刻！

在公开新歌〈Melt Down〉后席卷了韩国全音源榜单的 DAY6,拿下了出道以来最漂亮的成绩单,My Day(粉丝名)也都相当感动~。

JYP 娱乐旗下的人气乐团 DAY6 在2日发行了第九张迷你专辑《Band Aid》,而全新主打歌〈Melt Down〉随即登上了 Melon「Top 100」、Genie、Bugs 等国内各大音乐排行榜的冠军一位,这也是他们出道以来的第一次。



▼〈Melt Down〉MV:



上半年,公司股价以〈You Were Beautiful〉(你很漂亮)、〈Time of Our Life〉等逆袭音源榜单提升了股价,之后又凭藉新曲〈Melt Down〉席卷了国内音源榜单的冠军,让众多媒体形容是他们的全盛期。

〈Melt Down〉是一首传达出「当世界似乎在绝望中冻结时,一切都会因你而融化」这样讯息的歌曲,负责作词的成员 Young K 在专辑发行的问答中解释道:「我想像了一个通过一句温暖的话语,一次拥抱来忍受这个冰冷世界的故事。更试图透过单词带来的语感增加演唱时的味道和乐趣 。」



专家分析,DAY6的音乐蕴含著积极向上、充满活力的讯息,随著音乐产业的不断升温,取得了良好的成绩。特别是,成员们长期参与歌曲创作以及音乐能力的发展才能有如此卓越的成效。



大家听完觉得如何呢?



