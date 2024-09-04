Hani9月不舉辦婚禮！婚期無限期延遲

女團EXID出身的演員安喜延（Hani）與綜藝人兼精神科醫生楊宰雄（又譯梁在雄）決定推遲婚禮。

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9月3日，楊宰雄的經紀公司Mystic Story表示：「楊宰雄決定推遲自己和Hani原定於9月的婚禮。 」延期後的日期尚未確定，但公司表示兩人的關係沒有任何變化。 Hani的經紀公司對於婚禮延期的傳聞表示「難以確認」，未作進一步回應。據當天早些時候的一家媒體報導，推遲婚禮的決定並非梁在雄單方面決定的，而是兩人經過討論後共同作出的決定。



今年5月27日，一名30多歲的女性在楊宰雄擔任首席院長的京畿道富川市精神科醫院住院期間死亡。 就在該患者去世的時間前後，Hani和楊宰雄宣布結婚的消息，引發了強烈的公憤。



8月韓國多家電視台、媒體報導了相關事件後，楊宰雄於8月29日通過經紀公司Mystic Story承認了事實並公開道歉。 他表示：「對於在W Jin醫院住院過程中發生的事件，本人與當時的醫務人員感到無比痛心，向因失去親人而悲痛的死者家屬表達誠摯的歉意。 」

Hani於2022年6月公開承認與精神科醫生楊宰雄已交往兩年。 今年6月，她通過親筆信公開了婚訊。 然而楊宰雄事件發生後，Hani一直保持沉默，就連8月月13日，EXID成員們在SNS上慶祝團隊出道12周年時，她都未發表任何內容。

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