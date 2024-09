未受酒駕影響！三星巴拉圭法人更新SUGA個人宣傳照，BTS防彈少年團海外粉絲支持依舊

BTS防彈少年團從2020年開始為三星電子擔任全球品牌代言人,SUGA酒駕事件後有消息稱三星有可能終止合作。 目前三星總部尚未表態,巴拉圭法人似乎已用行動表達對SUGA的支持。

8月31日(韓國時間),三星電子巴拉圭法人在各個SNS帳號更新了由SUGA拍攝的宣傳照片,留言稱:「SUGA 是這樣使用他的 The Freestyle 2nd Gen 投影儀的。」 宣傳照中SUGA配合戶外、工作室等不同場景靈活使用投影儀。



SUGA於8月6日酒後駕駛電動車被警方抓現行,當時酒測值高達0.227%、遠超吊銷駕照標準0.08%,已於23日接受調查,目前移交檢方、正在走吊銷駕照流程。

酒駕事件後,防彈少年團作為三星代言人的地位也引起關注。 有報導指出,三星與防彈少年團簽的是團體契約,因此不會立即撤下代言或將SUGA從廣告中移除,但內部人士透露稱三星確實在考慮終止與BTS的合作。 不過三星電子德國法人從上月17日開始在官方X(前Twitter)刪除SUGA的照片,再次引起斷尾猜測。



雖然韓國國內輿論勢頭欠佳,但海外阿米仍有不少對SUGA表示支持,認為SUGA在韓國受到了過於嚴重的輿論審判。 菲律賓粉絲近日還在HYBE總部附近掛出應援條幅,表示「BTS是七個人」「玧其從不孤單」。



Armys put supporting Banners for #SUGA & @BTS_twt outside the HYBE building (@/armyHQ_ph)



We are always with you yoongi you never walk alone... Future gone be Ok. We trust you. Always stand by your side. #BTSis7#ARMYHQ_PH#WeAreTogetherBulletProof #YoongiNeverWalksAlone pic.twitter.com/uq2WvnPHr2