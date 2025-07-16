BTS柾國時隔兩年開設新IG，沒有大頭照也沒貼文～卻瞬間擁有642.5萬追蹤人數！

BTS 防彈少年團的忙內柾國（Jung Kook）睽違兩年開設全新的IG帳號，卻出現了超級驚人的成績！！！

柾國在昨天（15日）開設了新Instagram帳號，該帳號目前僅追蹤了團體成員與官方帳號。

本人則透過粉絲平台「Weverse」的直播親自說明帳號真偽：「這是我的，My name is 柾國。」證實帳號（mnijungkook）確實為本人所持有。



儘管該帳號尚未設置個人頭像，也尚未發佈任何貼文，但粉絲人數已迅速攀升。根據當天（韓國時間）下午5點的統計已有150萬人追蹤，到了5點45分更突破173萬人，短短一小時內增加了近20萬名粉絲。（本篇截稿時已累積了642.5萬的追蹤人數！）



▼前天個人直播時，還唱了最近 Netflix 熱門動畫電影《Kpop 獵魔女團》中的〈Soda Pop〉...等多首熱門歌曲，讓粉絲們都相當驚喜：

回顧2021年12月，BTS全體成員曾開設個人IG帳號。當時柾國僅花約4小時就突破1000萬追蹤者，成為繼V之後，全球最快達成千萬粉絲的紀錄保持人之一。

然而，柾國在2023年2月突然刪除了帳號。他曾表示：「因為不想用了就刪了，App也馬上刪了，今後應該也不會再用了。」坦言當時的退出原因。



另一方面，BTS全體成員已於今年6月完成兵役，最後一批服役成員也順利退伍。團體計劃於2026年春季正式回歸，目前正一邊進行個人活動、一邊籌備新專輯。



＊延伸閱讀：《Kpop 獵魔女團》爆了又爆！BTS柾國也陷入這部電影的魅力，因為看了這一幕而感動落淚



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