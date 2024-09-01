《大力女子姜南順》演員驚喜出擊《因為不想吃虧》！繼金海淑後，邊佑錫變身超商兼職生、金廷恩也來了

由申敏兒、金永大、李相二、韓智賢主演的《因為不想吃虧》，因搞笑有趣的劇情，上週首播後也獲得不少好評。

在前兩集中，孫海英（申敏兒 飾）得知前男友安雨宰（高旭 飾）抄襲他的點子提案且未婚女職員不能被選爲公司內部招募第一名的傳聞後，決定舉行「假結婚」儀式。經過孫海英的多次求婚，「便利商店兼職生」金志旭（金永大 飾）決定答應她，而孫海英一直以為金志旭普通男，沒想到身穿帥氣西裝現身後，帶來180度大轉變，讓所有人都超震驚 XD



在《因為不想吃虧》中，與金政植導演合作過《大力女子姜南順》的演員們全體出動，成爲話題。前兩集中金海淑（飾演 金志旭的奶奶）、李承俊（飾演 孫海英的父親）、金基斗（飾演 孫海英的小學體育老師）助一臂之力，接下來金廷恩、邊佑錫、李中玉將陸續當場，他們會對劇情產生什麼樣的影響呢？

公開的新劇照中，孫海英和金志旭因金廷恩、李中玉的登場而不知所措；另一張劇照則是孫海英和「便利商店兼職生」邊佑錫見面，她拿起一大把軟糖走向收銀台時，不知道因為什麼事而感到失望，邊佑錫用略微懵懂的表情看著她，他們之間的關係也讓人好奇呢！



另一組劇照則是金志旭和孫海英的好友南紫妍（韓智賢 飾）、車喜星（朱珉炅 飾）見面的樣子，金志旭當天不是作爲「便利商店兼職生」而是作爲孫海英的「假新郎」面對兩人。他們會展開什麼樣的祕密作戰？不想吃虧的孫海英能否不受人們的懷疑，順利和金志旭舉行婚禮，期待明天（2日）的播出啊！



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