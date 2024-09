未受酒驾影响！三星巴拉圭法人更新SUGA个人宣传照，BTS防弹少年团海外粉丝支持依旧

BTS防弹少年团从2020年开始为三星电子担任全球品牌代言人,SUGA酒驾事件后有消息称三星有可能终止合作。 目前三星总部尚未表态,巴拉圭法人似乎已用行动表达对SUGA的支持。

8月31日(韩国时间),三星电子巴拉圭法人在各个SNS帐号更新了由SUGA拍摄的宣传照片,留言称:「SUGA 是这样使用他的 The Freestyle 2nd Gen 投影仪的。」 宣传照中SUGA配合户外、工作室等不同场景灵活使用投影仪。



SUGA於8月6日酒后驾驶电动车被警方抓现行,当时酒测值高达0.227%、远超吊销驾照标准0.08%,已於23日接受调查,目前移交检方、正在走吊销驾照流程。

酒驾事件后,防弹少年团作为三星代言人的地位也引起关注。 有报导指出,三星与防弹少年团签的是团体契约,因此不会立即撤下代言或将SUGA从广告中移除,但内部人士透露称三星确实在考虑终止与BTS的合作。 不过三星电子德国法人从上月17日开始在官方X(前Twitter)删除SUGA的照片,再次引起断尾猜测。



虽然韩国国内舆论势头欠佳,但海外阿米仍有不少对SUGA表示支持,认为SUGA在韩国受到了过於严重的舆论审判。 菲律宾粉丝近日还在HYBE总部附近挂出应援条幅,表示「BTS是七个人」「玧其从不孤单」。



Armys put supporting Banners for #SUGA & @BTS_twt outside the HYBE building (@/armyHQ_ph)



We are always with you yoongi you never walk alone... Future gone be Ok. We trust you. Always stand by your side. #BTSis7#ARMYHQ_PH#WeAreTogetherBulletProof #YoongiNeverWalksAlone pic.twitter.com/uq2WvnPHr2