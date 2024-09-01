演技蛻變！張娜拉在《好搭檔》裡的演技值得一個年末演技大賞

大家最近有沒有追看韓劇《好搭檔》呢？

該劇講述了人氣離婚律師車恩京陷入離婚危機，她與新人律師韓宥利經常因案件產生激烈衝突，一場律師間職場鬥爭即將上演。張娜拉飾演的女主角在劇中演技殺瘋了，值得一個年末的演技大賞！！！

據韓媒分析，演技大獎的評選條件包括演員的演技、作品的票房表現，以及演員與電視台之間的關係。也就是說大賞獲得者不僅要演技出色，還要有新鮮的演技挑戰，並且出演的作品取得了明確的成績，這是基本要求。 最後，與電視台的關係也是一個重要的考慮因素。



擺脫「童顏美女」形象，蛻變為職業女性

自從出演KBS2《童顏美女》以來，張娜拉一直未能擺脫可愛且柔弱的形象。 儘管她在《VIP》和《我的Happy End》中挑戰了其他性格的人設，但都反響不大。直到《好搭檔》中，她飾演的離婚專業律師車恩京，成功地完成了形象轉變，語氣、表情十分貼合人設。 車恩京的語氣冷酷而生硬，乾脆又俐落，眼神中總是充滿力量。 這種「令人憤怒的語氣」是張娜拉深思熟慮後精心設計的結果。 她飾演的車恩京，以「我們要在既定的情況下為客戶帶來最大利益」為信條，做出冷酷無情的選擇，與以往的張娜拉扮演的形象截然不同。



雖然車恩京對情感投入的人嗤之以鼻，並總是追求利益和效率，但仔細觀察她的內心，依然可以發現她的溫暖人性。 特別是在經歷了自己的婚姻危機後，她逐漸接近自己過去疏忽的女兒，展現出濃濃的母愛。 隨著劇情的推進，觀眾不禁為逐漸認識到人類重要價值的車恩京加油打氣。

大眾文化評論家鄭德賢表示：「她清晰的發音、冷峻的形象，以及在一瞬間爆發出的壓抑怒火，衝擊力十足。 她已經完美地擺脫了童顏美貌的形象，蛻變為職業女性。 她在律師的冷酷與母親的溫情之間遊刃有餘的演技，堪稱一絕。 」

「巴黎奧運會」也無法阻擋的獨霸局面，收視率20%指日可待

《好搭檔》在僅僅播出四集後收視率便突破了13.7%，一路高歌猛進。 第5集時因2024年巴黎奧運會的播出而停播。 如今奧運會結束，《好搭檔》繼續保持著獨霸局面。 儘管各電視台都推出了大量新劇，但《好搭檔》的收視率依舊節節攀升。 尤其是在8月24日播出的第9集收視率飆升至17.7%，而瞬間最高收視率甚至達到了20.2%。



過去四年間，SBS演技大獎的獲獎者包括李帝勳（《模範計程車2》超過20%）、金泰梨（《惡鬼》11.3%）、金南佶（《解讀惡之心的人們》8.3%）、金素妍（《The Penthouse 3》19.5%）、南宮珉（《Stove League》19.1%）。 考慮到獲獎作品的收視率通常在20%左右，《好搭檔》在這一點上已經具備了充分的條件。

與SBS合作就必定大獲成功

自2002年通過《開朗少女成功記》與SBS結緣以來，張娜拉陸續主演了SBS電視台的《皇后的品格》和《VIP》，此次《好搭檔》是她與SBS的第四次合作。前兩部作品也都獲得了超過15%的收視率，取得了成功，可以說她主演的SBS作品都大獲成功，為電視台貢獻了一波好收視。



在演技大獎的評選中，電視台忠誠度是一個重要的考量因素。與電視台合作了多少作品、是否有未來的合作計畫，這些都可能成為評選的標準。雖然張娜拉出演的SBS作品數量並不多，但考慮到她每次都取得了巨大的成功，已具備了相當的價值。

最後，廣大網友們也對出道23年的張娜拉抱有極大的好感和極高的認可度，大家紛紛留言支持：「她演技一直都很好，這次演技更是絕了」、「看了《好搭檔》之後讓我情不自禁地去找她之前的作品來看」、「雨中的戲份太絕了」、「今年不拿大賞的話真的是天理難容」、「她就是車恩京本人吧，演得太好了」等。

此外，《好搭檔》作為Viu Original劇集已於7月12日起獨家播出。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞