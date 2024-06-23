《No Back卓在勳》挨批性騷擾女愛豆！製作組道歉，稱卓在勳意識到有問題但被剪輯掉

卓在勳與申圭鎮等人主持的《No Back卓在勳》及關聯節目，過去就曾數次邀請日本AV女星小倉由菜，都因小倉由菜的直言創下話題，而近期再邀小倉由菜，卻因其直言受到批判。

受爭議的內容是TANAKA及小倉由菜共同當嘉賓的一集。起因是，卓在勳想起先前金藝元（女團Jewelry出身）曾向小倉由菜提問：「當愛豆的時候沒能到日本活動，我的長相在日本是受歡迎的嗎？」小倉由菜當時反應超直白：「是嗎？」全場爆笑。而這次卓在勳請小倉由菜看看新主持人cignature智源如何，小倉由菜卻說很好、理由是身材好。

「請一定要出道！」小倉由菜話一出，申圭鎮大笑，卓在勳掩面笑，但申圭鎮接著說要保護智源，小倉由菜仍繼續說：「會是Top Top！我可以給予幫助！」TANAKA在旁：「前輩？」卓在勳接著說日韓文化民情不同，而智源說自己在韓國已以演員出道，卓在勳說兩者不一樣，智源回答：「那我不太清楚。」



▼節目影片（已剪掉爭議片段）



以上是爭議片段大致內容，節目還另外剪了重點幾句放在片頭當破口，被認為是故意製造話題，Theqoo及X上網友大罵節目及卓在勳、小倉由菜，甚至連TANAKA也被罵，有人表示節目請AV演員就有問題，對話內容根本在性騷擾女愛豆……等等。同時，‎智源和小倉由菜一起拍Challenge短片也挨批，認為智源所屬C9娛樂沒做好保護工作。



걸그룹에 "AV배우 데뷔해주세요"라니…(기사)



"오구라 유나 씨가 보기에 (시그니처) 지원은 어때요?"

"인기 많을 거 같아요. 몸매가 좋으니까. 꼭 데뷔(AV)해주세요. 톱 배우가 될 거에요. 제가 도와줄게요."

"한국에서도 배우로 데뷔했어요."

"그거랑 달라요."

19일 공개된 인기 웹예능 '노빠꾸… pic.twitter.com/f1vTZBmvlM — 우주의 별 (@sweettiesweet) June 20, 2024

事發後，智源經紀公司C9娛樂率先發布聲明，稱智源拍攝時並無感受到任何不舒服，雖然兩名卓在勳和申圭鎮當下曾積極表示內容會有爭議，但後來從製作單位那邊收到了剪輯完成的影片共享，最後為了忠實自己的作用（指智源主持人之位），向製作單位表示影片沒有問題。文末C9娛樂仍支持智源擔任《No Back卓在勳》主持人，承諾未來會和製作單位再進行充分溝通。



안녕하세요.

C9 엔터테인먼트입니다.



당사 아티스트 지원이 새로운 엠씨로 합류한 “노빠꾸 탁재훈” 출연과 관련하여 안내드립니다.



당사는 지난 <다나카 & 오구라유나>편에서 발생한 논란과 관련하여 송출 당일 지원과 장시간에 걸쳐 해당 내용에 대한 진지한 대화를 나누었습니다.



지원은… — C9 Entertainment (@OfficialC9ent) June 21, 2024

《No Back卓在勳》很快也剪輯掉爭議內容並發布聲明。聲明開頭先向觀眾道歉，承認錯在己且沒能照顧新加入的智源，並表示已親自向智源及C9娛樂相關人士面對面道歉。除此之外，製作單位亦向卓在勳道歉，稱卓在勳當場意識到自己的提問有問題想補救，但為了趣味性並沒有將卓在勳的意思完整剪出來。聲明最後表示《No Back卓在勳》是以帶給男性觀眾為快樂所製作的節目，隨著人氣成長，犯下的錯也可能社會上引發爭議，對此再次表示歉意、承諾會更加縝密製作。



無論是C9娛樂或是《No Back卓在勳》的聲明都未獲網友買單。有網友認為C9娛樂根本是把旗下愛豆往懸崖推，而《No Back卓在勳》更是受到排山倒海斥責，網友認為頻道和節目本身就在物化女性，還有製作單位一肩扛起責任好似卓在勳就不用負責……等等，還有網友翻出李孝利上節目說的話，李孝利當眾直指卓在勳和申圭鎮都找乖乖牌女孩，把人調侃來調侃去。



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