金俊昊爆車太鉉只給三萬禮金！卓在勳給最大包，金鍾國也不錯！笑稱：鍾國一定知道能收回

《兩天一夜3》部分班底金俊昊、金鍾旼、尹施允與車太鉉，近期在《我家的熊孩子》EP.460重聚，聊到婚姻生活話匣子關不了，光是婚禮禮金也能成為一個話題！

金俊昊、金鍾旼與車太鉉，三名人夫聊到生活花費由妻子管理，管理上都各有一套，像金鍾旼花費明細都要交給妻子，紅白事人情費用都要寫清楚。車太鉉好奇問金鍾旼最低給多少，沒想到被金俊昊說：「最低是像你一樣給3萬元（約167港幣，或650元台幣）！」



沒錯，這件事當初可是有上報，金俊昊最初是在和妻子金智珉共同經營的YouTube頻道上透露。一般觀眾聽到應該都相當驚訝，畢竟金俊昊和車太鉉關係相當好，是《兩天一夜》以及私下一同走過賭博風波共患難的兄弟（誤）（按：賭博最後查無嫌疑不起訴），不過他解釋自己是再婚，很多人只是選擇把禮金給金智珉，所以金智珉收到的比預想還多，而車太鉉故意捉弄他只給了他3萬。他打電話問車太鉉的時候，車太鉉正在錄劉在錫主持的《只要有空，》，結果被劉在錫接來電話問：「你（婚禮過後）先連絡車太鉉啊？」讓他尷尬地連忙向劉在錫道歉。



金俊昊後來也在《熊孩子》（EP.454）說車太鉉表明「想讓他記住」故意給很少，給金智珉則給了一大筆，孫賢周情況差不多，只給了金智珉。《脫掉鞋子恢單4Men》上，金俊昊和車太鉉這兩名對當事人終於公開面對面談此事，金俊昊回憶自己看到3萬元很傻眼，車太鉉解釋知道辦婚禮很辛苦，想讓金俊昊笑一下所以搞笑一下，金俊昊接著說因為他給金智珉很多，金智珉還對他說「車太鉉歐巴是我的家人了」。



回到近期《我家的熊孩子》EP.460，車太鉉給最少，那最多是誰？金俊昊透露給最多的意外是卓在勳，卓在勳兩方都給了大額！車太鉉聽完開玩笑說：「之後是想拿回多少啊……」（按：卓在勳也是離婚）而金鍾國呢？金俊昊笑著說「給得不少」！金鍾國20年前給龍年俱樂部摯友中的車太鉉，則是所有禮金共同第四名，車太鉉表示完蛋了，自己給金鍾國也要給出第四名才行（按：此集錄影時金鍾國還沒舉行婚禮）。



看金俊昊很開心，金鍾旼潑冷水(?)：「因為鍾國哥知道會收回的。」金俊昊恍然大悟同意。金鍾旼想想也覺得不對，當初在《熊孩子》玩遊戲幸運讓金鍾國買給他300萬雪櫃當結婚禮物，看來金鍾國當時心裡也篤定會收回XD。



此集前面內容已公開金鍾旼最後要回贈金鍾國什麼禮物了，金鍾國也是採取遊戲方式選擇項目，最後結果……洗衣液XDDD 金鍾旼很滿意說自己會送價值300萬的洗衣液，棚內特別MC Mimi說：「一輩子都不用擔心沒有洗衣液了。」

▼相關影片



