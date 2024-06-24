邊佑錫開粉絲會最忙的可能是保鑣！一不留神他就跑向了粉絲，每次都要上演「極度拉扯」

憑藉《背著善宰跑》晉升為新韓流大勢的演員邊佑錫，最近正在積極舉辦巡迴粉絲會「SUMMER LETTER」中，為了能近距離和喜愛自己的粉絲互動，甚至犧牲了劇組的表彰休假時間。

邊佑錫的寵粉行為在粉絲間引爆熱議。 前幾天，邊佑錫造訪了泰國並舉辦了粉絲會。 途中，他為了近距離接觸粉絲，直接走入觀眾席，親手將黃玫瑰送到粉絲手上。 但考慮到安全，工作人員直接將他拉走，於是就出現了邊佑錫不顧工作人員的拉拽， 依舊向粉絲們遞玫瑰的搞笑場景，本人太過熱情，逗笑了所有人。



팬한테 가까이 가려는 변우석과 보호중인 경호원들과의 대치가 넘 웃긴걸ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/neuzhlU53Q — 힐링 (@teyeigkah) June 15, 2024

不僅僅是在室內，邊佑錫經常為了和粉絲互動而脫離保鑣的「掌控」，遇到接、送機的粉絲們，他會趁著保鑣不注意直接衝過去和粉絲握手、比心等，經常嚇得保鑣緊跟其後將他拉回來，反應慢一步都不行。 即使是這樣，也澆滅不了邊佑錫對粉絲的熱情，經常惹得全場哈哈大笑。



하 변우석 휀걸들만 만나면 경호원분들이랑 런닝맨 찍을 각인거 개웃김 pic.twitter.com/Z1tykH3hv7 — (@xpelqpdj91) June 9, 2024

우석이 밀라노에서 반쪽하트 하는 거 다 너무 웃기다ㅋㅋㅋㅋ

반쪽하트를 가로막는 경호원분의 팔ㅋㅋㅋㅋ 그 와중에 끝까지 반쪽하트 해주고 가는 우서기는 진짜 다정해



cr.logo#PRADA25xBWS #byeonwooseokxpradass25#PradaSS25#ByeonWooSeok pic.twitter.com/0mUqyEtFlw — 구름별✨ (@hellostarcloud) June 16, 2024

此外，《背著善宰跑》劇組目前已經抵達普吉島，邊佑錫因工作繁忙缺席了活動，令不少劇迷遺憾。

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