邊佑錫開粉絲會最忙的可能是保鑣！一不留神他就跑向了粉絲，每次都要上演「極度拉扯」
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邊佑錫開粉絲會最忙的可能是保鑣！一不留神他就跑向了粉絲，每次都要上演「極度拉扯」

明星   2024年6月24日   星期一09:10   Tracy  

（封面圖源：IG@byeonwooseok、X@teyeigkah）

憑藉《背著善宰跑》晉升為新韓流大勢的演員邊佑錫，最近正在積極舉辦巡迴粉絲會「SUMMER LETTER」中，為了能近距離和喜愛自己的粉絲互動，甚至犧牲了劇組的表彰休假時間。

邊佑錫的寵粉行為在粉絲間引爆熱議。 前幾天，邊佑錫造訪了泰國並舉辦了粉絲會。 途中，他為了近距離接觸粉絲，直接走入觀眾席，親手將黃玫瑰送到粉絲手上。 但考慮到安全，工作人員直接將他拉走，於是就出現了邊佑錫不顧工作人員的拉拽， 依舊向粉絲們遞玫瑰的搞笑場景，本人太過熱情，逗笑了所有人。

不僅僅是在室內，邊佑錫經常為了和粉絲互動而脫離保鑣的「掌控」，遇到接、送機的粉絲們，他會趁著保鑣不注意直接衝過去和粉絲握手、比心等，經常嚇得保鑣緊跟其後將他拉回來，反應慢一步都不行。 即使是這樣，也澆滅不了邊佑錫對粉絲的熱情，經常惹得全場哈哈大笑。

此外，《背著善宰跑》劇組目前已經抵達普吉島，邊佑錫因工作繁忙缺席了活動，令不少劇迷遺憾。

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