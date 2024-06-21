黑紅也是紅？經紀公司上傳女團與成人片女演員的Challenge影片！網友震怒：人渣公司快倒閉吧

C9娛樂，你是瘋了嗎？這兩日韓國這家經紀公司成為眾人所不齒、群起唾駡的對象，只因在旗下女團的官方SNS上公開了一則Challenge影片。

Challenge影片的主人公是女團Cignature成員，一起挑戰的人是小倉由菜，她是日本知名的AV女星，她們一起挑戰了《I LIKE I LIKE》，這則影片不僅公開在了Cignature的官方X上，還同時上傳到了tiktok、IG和YouTube上，可謂全平台覆蓋。

試問哪家女團的經紀公司會讓自家旗下女愛豆和AV演員同框？ 於是經紀公司C9娛樂直接被韓國網友們罵上了交流網站的熱門，眾人紛紛留言斥責：「狗公司」、「公司的狗大叔才會想出這個點子」、「C9還真有本事啊」、「公司這麼消費女愛豆的嗎？」 、「人渣公司」、「C9快倒閉吧，放了我的本命們」、「為了博眼球，C9你成功了」、「她們才剛活動啊，哪家女團會和AV女星合作???」 、「老闆是AV女星的粉絲嗎」、「女團和公司都不顧形象不要臉的嗎？」 、「別讓妖魔鬼怪毀了女團」、「狗大叔都要滾出K-POP界，別讓他們開發偶像團了」等。

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