《No Back卓在勋》挨批性骚扰女爱豆！制作组道歉，称卓在勋意识到有问题但被剪辑掉

卓在勋与申圭镇等人主持的《No Back卓在勋》及关联节目，过去就曾数次邀请日本AV女星小仓由菜，都因小仓由菜的直言创下话题，而近期再邀小仓由菜，却因其直言受到批判。

受争议的内容是TANAKA及小仓由菜共同当嘉宾的一集。起因是，卓在勋想起先前金艺元（女团Jewelry出身）曾向小仓由菜提问：「当爱豆的时候没能到日本活动，我的长相在日本是受欢迎的吗？」小仓由菜当时反应超直白：「是吗？」全场爆笑。而这次卓在勋请小仓由菜看看新主持人cignature智源如何，小仓由菜却说很好、理由是身材好。

「请一定要出道！」小仓由菜话一出，申圭镇大笑，卓在勋掩面笑，但申圭镇接著说要保护智源，小仓由菜仍继续说：「会是Top Top！我可以给予帮助！」TANAKA在旁：「前辈？」卓在勋接著说日韩文化民情不同，而智源说自己在韩国已以演员出道，卓在勋说两者不一样，智源回答：「那我不太清楚。」



▼节目影片（已剪掉争议片段）



以上是争议片段大致内容，节目还另外剪了重点几句放在片头当破口，被认为是故意制造话题，Theqoo及X上网友大骂节目及卓在勋、小仓由菜，甚至连TANAKA也被骂，有人表示节目请AV演员就有问题，对话内容根本在性骚扰女爱豆……等等。同时，‎智源和小仓由菜一起拍Challenge短片也挨批，认为智源所属C9娱乐没做好保护工作。



걸그룹에 "AV배우 데뷔해주세요"라니…(기사)



"오구라 유나 씨가 보기에 (시그니처) 지원은 어때요?"

"인기 많을 거 같아요. 몸매가 좋으니까. 꼭 데뷔(AV)해주세요. 톱 배우가 될 거에요. 제가 도와줄게요."

"한국에서도 배우로 데뷔했어요."

"그거랑 달라요."

19일 공개된 인기 웹예능 '노빠꾸… pic.twitter.com/f1vTZBmvlM — 우주의 별 (@sweettiesweet) June 20, 2024

事发后，智源经纪公司C9娱乐率先发布声明，称智源拍摄时并无感受到任何不舒服，虽然两名卓在勋和申圭镇当下曾积极表示内容会有争议，但后来从制作单位那边收到了剪辑完成的影片共享，最后为了忠实自己的作用（指智源主持人之位），向制作单位表示影片没有问题。文末C9娱乐仍支持智源担任《No Back卓在勋》主持人，承诺未来会和制作单位再进行充分沟通。



안녕하세요.

C9 엔터테인먼트입니다.



당사 아티스트 지원이 새로운 엠씨로 합류한 “노빠꾸 탁재훈” 출연과 관련하여 안내드립니다.



당사는 지난 <다나카 & 오구라유나>편에서 발생한 논란과 관련하여 송출 당일 지원과 장시간에 걸쳐 해당 내용에 대한 진지한 대화를 나누었습니다.



지원은… — C9 Entertainment (@OfficialC9ent) June 21, 2024

《No Back卓在勋》很快也剪辑掉争议内容并发布声明。声明开头先向观众道歉，承认错在己且没能照顾新加入的智源，并表示已亲自向智源及C9娱乐相关人士面对面道歉。除此之外，制作单位亦向卓在勋道歉，称卓在勋当场意识到自己的提问有问题想补救，但为了趣味性并没有将卓在勋的意思完整剪出来。声明最后表示《No Back卓在勋》是以带给男性观众为快乐所制作的节目，随著人气成长，犯下的错也可能社会上引发争议，对此再次表示歉意、承诺会更加缜密制作。



无论是C9娱乐或是《No Back卓在勋》的声明都未获网友买单。有网友认为C9娱乐根本是把旗下爱豆往悬崖推，而《No Back卓在勋》更是受到排山倒海斥责，网友认为频道和节目本身就在物化女性，还有制作单位一肩扛起责任好似卓在勋就不用负责……等等，还有网友翻出李孝利上节目说的话，李孝利当众直指卓在勋和申圭镇都找乖乖牌女孩，把人调侃来调侃去。



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