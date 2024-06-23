《黑幫的我成了高中生》結局花絮奉宰鉉不捨紅眼眶，「會一直把世京放在心裡」

播出後在網路形成不小話題的戲劇《黑幫的我成了高中生》（以下簡稱《黑幫高》），19日以8集完結，官方當日很快釋出最後花絮，演員群亦一一在SNS上道別。

花絮中，「宋理憲」尹燦榮、「崔世京」奉宰鉉、「李眉京」黃寶羅、「金東水」元太珉、「韓宗哲」高東旭分別講述殺青心得。尹燦榮希望《黑幫高》能成為大家好的記憶與回憶；奉宰鉉表示這是他第一次創造在所屬團體Golden Child之外的個人回憶，第一部作品就和很好的人們合作很榮幸很開心。



黃寶羅感到不捨，說這是她第一次演反派，期待未來還會有人找她演反派；元太珉開朗的表示和高東旭一同拍攝很幸福；高東旭也提到元太珉，雖當下已殺青，但還抱著「明天可能還會被召喚」、尚未結束的心情。



感言講到紅眼眶還些許哽咽的奉宰鉉，對尹燦榮還有些話要說：「其實和燦榮在這麼長的拍攝下，和弟弟學到了很多，也創造了很多美好的回憶。」兩個人最後一起比了大愛心還抱抱。最後彩蛋連「李七星」李璟榮也出現，講了自己因電影《萬惡新世界》花絮傳出的乾杯辭迷因替《黑幫高》加油。



▼結局花絮影片



終映後，寫下最多感想的正是殺青紅眼眶的奉宰鉉，他20日在個人IG感謝觀眾、感謝粉絲Goldenness，且感謝「讓世京更加閃耀」的李成澤導演、鄭多熙編劇、尹燦榮、元太珉哥、高東旭、周潤燦（飾演洪載民）、李正漢（飾演張秉哲）等演員，也不忘謝謝工作人員們，最後說：「能和這麼好的演員們一起度過這麼長的時間，每天每天都很幸福:) 雖然從今天開始《黑幫高》結束了，但會一直把世京放在心裡，我愛你們（愛心），愛你們3000遍。」



底下尹燦榮留言手指愛心；元太珉和高東旭喊著奉宰鉉不知何時有的綽號「Mistar奉」「Mister奉」，奉宰鉉回他們「I love you」、「love you」；李正漢疑似是說奉宰鉉的心得遲到，向他索取遲到罰款，奉宰鉉回他一串笑聲：「顆顆顆……」



尹燦榮只寫了「Period」（過去一段時間）加一些符號，奉宰鉉在底下留言「最棒的理憲」，尹燦榮回覆「會想你（手比愛心）」，這對男男主角Bromance又現。元太珉喊尹燦榮「德八哥」，而劇中都在欺負也不甩他的李正漢，竟然說會想他還寫哭哭符號「ㅠㅠ」，形成可愛反差XD。



元太珉和高東旭的感言也很簡潔，高東旭只寫了「再見」但吸引許多人來留言。周潤燦、李正漢、崔智惠、鄭知隣、朴景浩、朴宇榮等等演員群也發文，朴宇榮的版面尤其多《黑幫高》幕後照片。

▼元太珉沒人找，但他到處串門子



▼高東旭：「再見。」照片裡還有黃寶羅



▼周潤燦感謝「讓載民變得更有魅力」的導演、編劇，也感謝所有演員和工作人員，「託大家的福製造了很多有意義的回憶！感謝大家對洪載民的喜愛（愛心）」



▼李正漢對角色「張秉哲」說話：「再見秉哲！很感謝也很榮幸有那麼好的機會參與。」



▼李正漢：「再見秉哲，現在真的要送你走了，感謝所有的愛。」



▼崔智惠：「我的愛3智，我的愛敏智」「黑幫高3年2班再見！」



▼鄭知隣：「《黑幫的我成了高中生》公開了最後一集，感謝一直以來喜愛黑幫高的很多人！一起走到最後，韓松高中朋友們、三智，還有禮智再見。」



▼朴景浩：「認真拍攝的《黑幫的我成了高中生》到今天為止，要公開最後一集了，請看到最後。」



▼朴宇榮：「《黑幫高》最後一集！第一天劉海沒剪好，每次都在弄劉海，還陷入不良食品胖嘟嘟的東奎再見。」



‎《黑幫高》劇情具正面寓意、收尾佳，加上演員們從主角到配角感情都如此融洽，觀眾都備受感動，甚至懷抱希望能拍第二季呢！還沒看或是想複習的觀眾，別忘了可至香港黃Viu煲劇平台收看。



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