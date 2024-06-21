韓國愛豆好卑微！日本成人片女星評論女團成員：身材太好了，請一定要出道啊！卓在勳被全網罵翻：你也是有女兒的人

「小倉由菜小姐來看的話，（Cignature）的智源如何？」 、「她應該會很有人氣，因為身材很好，請一定出道啊 」、「也請在韓國作為演員出道」..... 這是綜藝人卓在勳網綜節目《No Back卓在勛》上的一個場景，此番言論引發了廣大觀眾的不滿。

日前，日本知名AV女星小倉由菜做客了《No Back卓在勳》，以專業女AV的身份評價了MC之一的智源，於是有了開頭的那一段話。 結合節目內容和眾人聊天的氛圍，可以看出小倉由菜口中的「演員」特指「AV演員」。



節目播出後很快就在韓網上傳播開來，大多數網友評論：「這不符合韓國文化，聽起來很彆扭」、「評價有些過分了」、「勸人當AV？」、「名義上是演員，但是和出賣身體有什麼區別？ 在我看來這根本就是性騷擾級別的玩笑」、「瘋了吧，在節目里開黃腔」、「如果你覺得這是好職業的話，麻煩也讓自己家的孩子去當啊」、「卓在勳，下次你女兒聽到這種評價的時候，也希望你也覺得無所謂」、「這麼噁心的言論都沒被剪掉直接播出來？」 、「這種節目這麼有人氣也只能說明我國網友多麼低俗」、「卓在勳，你聽到別人評價你女兒身材好，當av女星的話一定會火，有沒有興趣的時候，也請你笑著勸女兒去試試看，如果不想讓女兒聽到這種話，就應該及時阻止啊」、「愛豆這麼卑賤的嗎？ 正常人聽到有人這樣說其他人都應該阻止啊」、「只有你自己的女兒寶貴嗎？ 別人家的女兒就不是女兒？」 、「完全搞不明為什麼要請AV女星啊」等，表達了強烈的不快。

最令網友們震驚的是，相關內容不僅做任何剪輯，反而被當成高光影片放在了片頭，也就是說在節目播出之前、引爆網友言論之前，節目組絲毫沒覺得此番言論有任何問題。

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