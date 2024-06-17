所願重申「GFRIEND沒有解散」！「真的很想再登上舞台所以哭了」ㅠㅠ

GFRIEND近日在VIVIZ演唱會上「隔空合體」，隊長所願又上了節目《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）跳GFRIEND經典名曲，頻頻掀起粉絲Buddy們的回憶，所願後來又登上YouTube節目談到這些。

*先前報導回顧：‎所願《玩什麼好呢》跳GFRIEND名曲要落淚！劉在錫一句「好想念」是多少人心聲‎



所願來到髮型師kiu的頻道做造型並閒聊，從團名「여자친구」（女朋友）聊到過往有名的刀群舞，最讓Buddy感觸很深的是，所願再次強調「沒有解散」，只是和原公司結束合約。



GFRIEND在VIVIZ演唱會台上台下隔空合體，所願透露自己沒有哭，倒是附近有男粉絲爆哭，Kiu也問出許多Buddy的好奇：為何不乾脆在舞台上合體？所願說明那場演唱會是VIVIZ的，「GFRIEND應該要擁有自己的完整體演唱會」，並說出「想盛大的辦一場」的報負。



「當然要辦（演唱會）了，真的很想辦，想到都要哭了。」所願苦笑，也說了在《玩什麼好呢》節目上，她是看了美珠哭了自己也哭了：「當時就在想『真的很想辦，好想念』。」



由於大家對GFRIEND的刀群舞有一定的期待，所願也數度表示如果要再上台表演，就必須做得更好、更努力準備。



看完影片，網友都說所願的發言很帥氣、不愧是隊長，包括她講述自己在GFRIEND蒙眼跳舞挑戰時，很有自信的拉回跑掉的成員。許多Buddy因所願再度表達想念GFRIEND的心情，同時也有人認為LOVELYZ也很可惜，如果都能回歸就好了（LOVELYZ有望回歸最新消息可點此）。

▼完整影片



*回顧GFRIEND信飛、睿隣、所願都說過「GFRIEND」會再相見：

‎見解散新聞成員們都哭了！「VIVIZ」沒有隊長原因，信飛：「我認為GFRIEND會再合體，隊長只有所願姐姐」

‎睿隣回答GFRIEND「解散一詞不適用，只是在各自崗位努力」網翻隊長所願的話又哭了‎

睿隣發新輯！Showcase再回應GFRIEND合體可能性：「總有一天會在舞台再見的」ㅠㅠ

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