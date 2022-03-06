見解散新聞成員們都哭了！「VIVIZ」沒有隊長原因，信飛：「我認為GFRIEND會再合體，隊長只有所願姐姐」

GFRIEND 出道6年，以整齊的刀群舞聞名，還擁有不少膾炙人口的歌曲，在去年5月無預警解散震驚粉絲。

近日，成員信飛（SinB） 接受訪問，首度對鏡頭講到低潮期：「從《Fever》之後就無法好好看自己表演的舞台，以前我真的很喜歡看自己的直拍，但從那開始之後就不想看了，因為我不喜歡它，就慢慢失去了動力。」直到《Mago》時期都很低潮，但當時還不知道那是最後的活動，也讓她更懊悔沒有展現出積極的模樣。



談到 GFRIEND 無預警解散，信飛表示：「要怎麼告訴粉絲『我們現在沒辦法再做了， GFRIEND 沒有續約』，這是我們無法先發布的事情，這就是為什麼在公告的前一個月，你們看到成員們在 VLive 直播時都在哭泣，當時我們不知道何時才會發布，因為已經哭了很久，以為不會再哭泣。但是看到新聞的當下，我和銀河姐姐、所願姐姐一起住宿舍，我們早上看到新聞時，都在房間裡哭了，我以為不會哭，但還是哭了。」她形容去年是非常艱難、掉了很多淚的一年。



而她與銀河、嚴智組成的3人女團「VIVIZ」在今年2月出道，她們也表示團體沒有隊長。信飛：「我認為 GFRIEND 一定會再相見的，我們的隊長永遠都只有所願姐姐一個，把那個位置留下來了。」



另外，「VIVIZ」也在出道後七天獲得出道以來首個音樂節目一位，接下來她們也將會出演《QUEENDOM2》。



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