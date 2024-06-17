所愿重申「GFRIEND没有解散」！「真的很想再登上舞台所以哭了」ㅠㅠ

GFRIEND近日在VIVIZ演唱会上「隔空合体」，队长所愿又上了节目《玩什么好呢》（玩甚么好呢）跳GFRIEND经典名曲，频频掀起粉丝Buddy们的回忆，所愿后来又登上YouTube节目谈到这些。

*先前报导回顾：‎所愿《玩什么好呢》跳GFRIEND名曲要落泪！刘在锡一句「好想念」是多少人心声‎



所愿来到发型师kiu的频道做造型并闲聊，从团名「여자친구」（女朋友）聊到过往有名的刀群舞，最让Buddy感触很深的是，所愿再次强调「没有解散」，只是和原公司结束合约。



GFRIEND在VIVIZ演唱会台上台下隔空合体，所愿透露自己没有哭，倒是附近有男粉丝爆哭，Kiu也问出许多Buddy的好奇：为何不干脆在舞台上合体？所愿说明那场演唱会是VIVIZ的，「GFRIEND应该要拥有自己的完整体演唱会」，并说出「想盛大的办一场」的报负。



「当然要办（演唱会）了，真的很想办，想到都要哭了。」所愿苦笑，也说了在《玩什么好呢》节目上，她是看了美珠哭了自己也哭了：「当时就在想『真的很想办，好想念』。」



由於大家对GFRIEND的刀群舞有一定的期待，所愿也数度表示如果要再上台表演，就必须做得更好、更努力准备。



看完影片，网友都说所愿的发言很帅气、不愧是队长，包括她讲述自己在GFRIEND蒙眼跳舞挑战时，很有自信的拉回跑掉的成员。许多Buddy因所愿再度表达想念GFRIEND的心情，同时也有人认为LOVELYZ也很可惜，如果都能回归就好了（LOVELYZ有望回归最新消息可点此）。

▼完整影片



*回顾GFRIEND信飞、睿隣、所愿都说过「GFRIEND」会再相见：

‎见解散新闻成员们都哭了！「VIVIZ」没有队长原因，信飞：「我认为GFRIEND会再合体，队长只有所愿姐姐」

‎睿隣回答GFRIEND「解散一词不适用，只是在各自岗位努力」网翻队长所愿的话又哭了‎

睿隣发新辑！Showcase再回应GFRIEND合体可能性：「总有一天会在舞台再见的」ㅠㅠ

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