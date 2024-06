經典清純女團Lovelyz著校服再登舞台！重現〈Ah-Choo〉等名曲成員哭了，允諾會再合體

說到K-POP清純代表女團,Lovelyz一定列在內,昨(13)日她們透過知名節目《玩什麼好呢》(玩甚麼好呢)舉行的慶典睽違多年公開演出,台上台下都感動不已。

為慶祝出道10週年,Lovelyz 8人Baby Soul、劉智愛、徐智秀、李美珠、Kei、Jin、柳樹整、鄭叡仁完整體參與《玩什麼好呢》慶典,光穿上校服現身就是回憶殺,校服可說是她們的重要標記。她們一連演唱名曲〈Hi~〉、〈Ah-Choo〉與〈Destiny〉,就連一起打招呼也惹粉絲淚流。「Lovelyz」很快登上韓國X熱門趨勢,相關表演影片瘋傳。

▼〈Hi~〉



▼〈Ah-Choo〉



▼〈Destiny〉



據現場粉絲錄下的內容,Kei發表感言時感謝成員、粉絲、節目與家人,最後說的話讓人最為激動,她說:「我們以後也會陪伴在大家身邊的。」智愛和叡仁直接哭了,智愛很不好意思,劉在錫安慰她:「我們也要哭了。」兩人都很感謝節目,而叡仁特別喜歡自己在〈Ah-Choo〉時向大家吶喊「尖叫聲」的時刻,她邀成員們一同再喊一次,台下尖叫聲非常熱情。



她們的音樂製作人「爸爸」尹尚也用影像方式驚喜為「女兒們」應援,他表示不敢相信10年過去了,但比任何人都還真心祝福Lovelyz、期待Lovelyz的表演,一句「希望能有機會在錄音室再見」讓全場都激動,主持人劉在錫也幫大家詢問「能期待再看到更多表演吧?」成員們答應了!



"If there's fate, I hope we meet in the recording studio"



Yoonsang appa yes pleaseeeeeeee

pic.twitter.com/5lAM4Oy23N