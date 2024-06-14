經典清純女團Lovelyz著校服再登舞台！重現〈Ah-Choo〉等名曲成員哭了，允諾會再合體

說到K-POP清純代表女團，Lovelyz一定列在內，昨(13)日她們透過知名節目《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）舉行的慶典睽違多年公開演出，台上台下都感動不已。

為慶祝出道10週年，Lovelyz 8人Baby Soul、劉智愛、徐智秀、李美珠、Kei、Jin、柳樹整、鄭叡仁完整體參與《玩什麼好呢》慶典，光穿上校服現身就是回憶殺，校服可說是她們的重要標記。她們一連演唱名曲〈Hi~〉、〈Ah-Choo〉與〈Destiny〉，就連一起打招呼也惹粉絲淚流。「Lovelyz」很快登上韓國X熱門趨勢，相關表演影片瘋傳。

▼〈Hi~〉



▼〈Ah-Choo〉



▼〈Destiny〉



據現場粉絲錄下的內容，Kei發表感言時感謝成員、粉絲、節目與家人，最後說的話讓人最為激動，她說：「我們以後也會陪伴在大家身邊的。」智愛和叡仁直接哭了，智愛很不好意思，劉在錫安慰她：「我們也要哭了。」兩人都很感謝節目，而叡仁特別喜歡自己在〈Ah-Choo〉時向大家吶喊「尖叫聲」的時刻，她邀成員們一同再喊一次，台下尖叫聲非常熱情。



모든게 감사한 무대인거 같아요 멤버들이 이렇게 곁에 있어주는것도 너무 고맙고 저희를 보러와주신 많은 분들도 너무 감사하고 놀면뭐하니 식구들도 너무 감사하고

저희도 앞으로 곁에 있어드리겠습니다 감사합니다#Kei #Lovelyz pic.twitter.com/kbmA15Mdiw — 지기 (@jigiya0320) June 13, 2024

她們的音樂製作人「爸爸」尹尚也用影像方式驚喜為「女兒們」應援，他表示不敢相信10年過去了，但比任何人都還真心祝福Lovelyz、期待Lovelyz的表演，一句「希望能有機會在錄音室再見」讓全場都激動，主持人劉在錫也幫大家詢問「能期待再看到更多表演吧？」成員們答應了！



"If there's fate, I hope we meet in the recording studio"



Yoonsang appa yes pleaseeeeeeee

pic.twitter.com/5lAM4Oy23N — xiao fen (@silverisbetter_) June 13, 2024

계속해서 러블리즈의 무대를 봤으면 좋겠어요 저희가 좀 한번 기대를 해봐도 되겠습니까?

그럴거같습니다

가보자!! pic.twitter.com/psbZ3228IM — 지기 (@jigiya0320) June 13, 2024

Lovelyz 2014年出道，傳唱度最高的歌曲莫過於2015年的〈Ah-Choo〉，最後一次回歸是2020年發行專輯《UNFORGETTABLE》，隔年與原經紀公司Woollim娛樂約滿不續約。雖普遍被視為「解散」，但成員們仍舊擁有團魂，8週年曾合體體尹尚的節目《尹尚的音樂秀》，此次10週年是睽違近2年公開合體、睽違近3年在粉絲面前演出。



▼8週年合體



▼昨日上台前叡仁、智愛發文及限時動態



Lovelyz受《玩什麼好呢》邀約或許是重組的大好契機，除了上述尹尚與成員們的允諾，叡仁近日到卓在勳主持的《No Back卓在勳》也強調Lovelyz沒有結束、還存在，只是分散不同公司。



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