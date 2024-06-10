所願《玩什麼好呢》跳GFRIEND名曲要落淚！劉在錫一句「好想念」是多少人心聲

《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）最新一集EP.237再辦跳蚤市場，成員們紛紛打電話邀來藝人朋友，包括「垃圾大叔」金錫勛、電波商社、曹世鎬、SG Wannabe金容俊、After School出身周妍，最驚喜莫過於壓軸的GFRIEND隊長所願！

‎所願和美珠過去因活動期重疊成為好友（雖然美珠自爆因為自己戀愛，兩人已一年沒見XD），美珠一通電話就召喚出所願，劉在錫、HAHA見到她都感到相當驚喜。「我真的很喜歡GFRIEND的歌。」劉在錫提出請求希望所願能跳GFRIEND名曲，所願雖表示3、4年沒跳了，身體還是存著記憶，一連跳了〈今天開始我們〉（2015）、〈時間流逝〉（2016）與〈玻璃珠〉（2015）。



跳完兩首歌，全場喊「玻璃珠」三個字時，所願便雙手比著想拭淚的手勢說：「為何有點想哭呢？」所願甜美的跳著當年的歌，劉在錫看著看著忍不住對鏡頭喊：「好想念她們！」所願這一跳不曉得喚起多少粉絲BUDDY的回憶，多多少少也想喊聲「我也很想她們」吧！



觀眾也紛紛敲碗希望劉在錫和《玩什麼好呢》能讓GFRIEND重聚在螢光幕前，畢竟《玩什麼好呢》可是曾讓‎SG WANNABE、LABOUM與TEEN TOP創下逆襲奇蹟，讓團體再創巔峰或是重啟活動，近日也召集了LOVELYZ完整體進行演出。

YouTube上影片下方網友留言「相信大家近期就能看到《玩什麼好呢》GFRIEND完整體舞台」、「看到所願哽咽的樣子也哽咽了……被介紹是GFRIEND所願，還有到現在還記得舞蹈……會一直等著希望你們隨時回來……」、「能同時有LOVELYZ和GFRIEND兩個就好了，拜託GFRIEND明年10週年來吧」、「韶情（所願本名）啊……不是只有你哽咽了……這世上看到你跳舞，數萬名BUDDY們一起哽咽了」……等等。

▼影片（香港觀眾可於黃Viu收看完整節目，所願有意無意的殺價亦是看點XD）



GFRIEND成員們離開原公司後各自活動，但每年出道紀念日絕對會合體慶祝，平時也常常為彼此活動應援，團魂相當堅強，不過也總是引起BUDDY懷念，盼望著某天GFRIEND能完整體再站上舞台。睿隣親自說過：成員們只是在各自崗位努力，總有一天會再次團聚和大家見面‎。



本月初VIVIZ（銀河、信飛、嚴智）首爾巡演，裕株、所願、睿隣三人就在台下觀賞，正是GFRIEND完整體啊！裕株、所願與睿隣還當場Challenge VIVIZ的〈MANIAC〉，全場尖叫連連。



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