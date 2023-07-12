睿隣回答GFRIEND「解散一詞不適用，只是在各自崗位努力」網翻隊長所願的話又哭了

人氣女團GFRIEND 2021年解散，成為粉絲Buddy心中的痛，不過GFRIEND「表面上」解散了，6位成員感情依舊相當好、團魂滿滿，近日睿隣（Yerin）的一句話再度引發Buddy感動，更翻出了隊長所願（Sowon）說過的話。

準備回歸的睿隣，近日登上了卓在勳的YouTube節目《No Back卓在勳》，該節目風格是模擬警察單位訊問，「班長」卓在勳會直截了當問問題，其中一題便問：「GFRIEND解散了吧？」身為GFRIEND一員，睿隣不疾不徐的回答：「解散這個詞不適用，（我們）現在只是在各自的崗位上努力，以後……再次這樣向大家問好。」



聽了這句話，想必Buddy都很感動吧？Twitter就有網友那麼說：「我們知道你們從未解散，仍然一直在等待GFRIEND！」



其實，說GFRIEND解散也許只是「表面上」或是「暫時的」，因為成員銀河、信飛與嚴智（Eunha、SinB、Umji）重組的VIVIZ，曾說隊長只有原本GFRIEND的所願，‎6位成員至今還會每年慶祝成軍紀念，如今年逢8週年。他們私下也經常見面，今年4月裕株（Yuju）的YouTube頻道還曝光所願前來音樂節目後台探班，兩個人見面不停擁抱，所願眼淚都掉了。



聽到睿隣說「解散不適用」、「以後會再一起問好」的話，‎更有網友翻出所願在電台節目上信誓旦旦的否認解散，她表明自己還是GFRIEND成員，團魂感動無數Buddy。有朝一日，Buddy一定能等到Gfriend重組回歸吧！



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