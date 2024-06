RIIZE粉絲接機太恐怖！擠壞機場玻璃門，Anton看完直搖頭

粉絲們接機、送機時候也要好好遵守秩序啊,不然可能會發生各種危險。

16日,男團RIIZE結束了在臺北的粉絲演唱會,經由仁川機場返回韓國。 作為目前K-POP圈的大勢,RIIZE回國也很有排場,吸引了很多粉絲前往現場接機。 RIIZE成員們在保鑣的保護之下,衝突層層人群,緩慢移向門口。 他們的四周擠滿了舉起手機、相機熱情拍照的粉絲和路人們。 因現場擁擠,多名粉絲被擠到了玻璃門旁,此時出現了危險的一幕。 因受到外力,玻璃門突然鬆動倒下。 戴著帽子、口罩的ANTON目睹了這一幕,只能輕輕搖頭表示惋惜,隨後迅速在保鑣的陪同之下離開了現場。



ANTON SHAKING HIS HEAD IM CTFU THATS SO EMBARRASSING pic.twitter.com/klAkMcivcc