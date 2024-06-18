RIIZE粉絲接機太恐怖！擠壞機場玻璃門，Anton看完直搖頭

粉絲們接機、送機時候也要好好遵守秩序啊，不然可能會發生各種危險。

16日，男團RIIZE結束了在臺北的粉絲演唱會，經由仁川機場返回韓國。 作為目前K-POP圈的大勢，RIIZE回國也很有排場，吸引了很多粉絲前往現場接機。 RIIZE成員們在保鑣的保護之下，衝突層層人群，緩慢移向門口。 他們的四周擠滿了舉起手機、相機熱情拍照的粉絲和路人們。 因現場擁擠，多名粉絲被擠到了玻璃門旁，此時出現了危險的一幕。 因受到外力，玻璃門突然鬆動倒下。 戴著帽子、口罩的ANTON目睹了這一幕，只能輕輕搖頭表示惋惜，隨後迅速在保鑣的陪同之下離開了現場。



ANTON SHAKING HIS HEAD IM CTFU THATS SO EMBARRASSING pic.twitter.com/klAkMcivcc — anton lee gf (@yoeeteeny) June 16, 2024

相關場景火速在韓網上引爆熱議，大家紛紛留言稱：「愛豆都覺替粉絲覺得丟臉」、「明明是一件危險的事情，但看到他搖頭，突然很想笑」、「從搖頭就能看出ANTON有多寒心了，根本不想承認這些人是自己的粉絲吧」、「搖頭，笑死我了」、「我是粉絲，但非常討厭接、 送機，根本就是影響其他人」、「有多失望才會搖頭啊」、「經紀人都直接用手指人了」、「NCT家的粉絲也曾經破壞過機場的玻璃門」、「為什麼這麼靠近他們啊，好可怕」等。



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