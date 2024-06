RIIZE粉丝接机太恐怖！挤坏机场玻璃门，Anton看完直摇头

粉丝们接机、送机时候也要好好遵守秩序啊,不然可能会发生各种危险。

16日,男团RIIZE结束了在台北的粉丝演唱会,经由仁川机场返回韩国。 作为目前K-POP圈的大势,RIIZE回国也很有排场,吸引了很多粉丝前往现场接机。 RIIZE成员们在保镳的保护之下,冲突层层人群,缓慢移向门口。 他们的四周挤满了举起手机、相机热情拍照的粉丝和路人们。 因现场拥挤,多名粉丝被挤到了玻璃门旁,此时出现了危险的一幕。 因受到外力,玻璃门突然松动倒下。 戴著帽子、口罩的ANTON目睹了这一幕,只能轻轻摇头表示惋惜,随后迅速在保镳的陪同之下离开了现场。



