RIIZE粉丝接机太恐怖！挤坏机场玻璃门，Anton看完直摇头

粉丝们接机、送机时候也要好好遵守秩序啊，不然可能会发生各种危险。

16日，男团RIIZE结束了在台北的粉丝演唱会，经由仁川机场返回韩国。 作为目前K-POP圈的大势，RIIZE回国也很有排场，吸引了很多粉丝前往现场接机。 RIIZE成员们在保镳的保护之下，冲突层层人群，缓慢移向门口。 他们的四周挤满了举起手机、相机热情拍照的粉丝和路人们。 因现场拥挤，多名粉丝被挤到了玻璃门旁，此时出现了危险的一幕。 因受到外力，玻璃门突然松动倒下。 戴著帽子、口罩的ANTON目睹了这一幕，只能轻轻摇头表示惋惜，随后迅速在保镳的陪同之下离开了现场。



ANTON SHAKING HIS HEAD IM CTFU THATS SO EMBARRASSING pic.twitter.com/klAkMcivcc — anton lee gf (@yoeeteeny) June 16, 2024

相关场景火速在韩网上引爆热议，大家纷纷留言称：「爱豆都觉替粉丝觉得丢脸」、「明明是一件危险的事情，但看到他摇头，突然很想笑」、「从摇头就能看出ANTON有多寒心了，根本不想承认这些人是自己的粉丝吧」、「摇头，笑死我了」、「我是粉丝，但非常讨厌接、 送机，根本就是影响其他人」、「有多失望才会摇头啊」、「经纪人都直接用手指人了」、「NCT家的粉丝也曾经破坏过机场的玻璃门」、「为什么这么靠近他们啊，好可怕」等。



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