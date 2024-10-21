【韓網熱門】第一次在電視上公開的SM娛樂公司服裝倉庫

20日播出的KBS綜藝《社長的耳朵是驢耳朵》首次公開SM娛樂公司的服裝倉庫，面積3537平方米，保管著旗下藝人共約11萬套演出服，價格加起來能在江南大路買一座12層大樓。



這些衣服都經過徹底清洗才放進倉庫，包括BoA《No. 1》漁網上衣、少女時代的水手服和彩色緊身褲、EXO的各色西裝、Red Velvet人偶裝和彩色絲襪、Key《gasoline》MV裡的黃金上衣，以及SHINee、aespa、Key、RIIZE等等。



韓國網友評論：

1. 哇保管得好好啊！

2. 這都是K-POP的歷史啊

3. 是文化財產啊

4. 我追了20多年SM偶像，都不知道有服裝倉庫kkk

5. 單是乾洗費就要多少啊，是不是還要保持恆溫恆濕？

6. 留著有什麼用，又不會再穿第二次

7. 如果丟掉就沒有記錄了，多可惜啊

8. 大企業真的不一樣，因為是自己製作而非讚助才能都留下來

9. 沒有出售而是精心保管，體現出背後的能力和傳承

10. NCT 127《消防車》的衣服可以丟掉...

11. 希望30週年時可以辦展覽

12. 請開一座服裝博物館吧，我願花錢去看

13. 現在已經是歷史見證，100年後會有金錢無法換取的價值

出處：https://theqoo.net/hot/3450630715

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