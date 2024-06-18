大撞臉！K.Will &大聲聊被認錯過往，把金鍾國等人也拖下水：「不會唱歌能幹嘛」

韓國歌謠界著名的「撞臉藝人」，一定有金鍾國、BIGBANG大聲和K.Will，近日K.Will來到大聲YouTube節目《家大聲》，大聊被認錯往事。

K.Will一登場，製作單位就把K.Will封上「大聲分身」封號，也很快就進入撞臉話題。K.Will爆料曾向洪京民打招呼，結果洪京民說：「《家族的誕生》看得很開心。」K.Will秒懂：「我不是大聲……」但洪京民下一句竟問他：「那你是誰？」



K.Will還說某次戴口罩在MBC遇到Tablo（Epik High成員），他打完招呼就問Tablo：「哥你知道我是誰嗎？」Tablo：「不是K.Will嗎？怎麼這樣問？」K.Will解釋後，Tablo在節目上講了此事，卻有媒體渲染成「K.Will假扮大聲」。



K.Will說民眾到現在還是經常認錯，他簽名時一邊否認，對方還會說：「唉唷，歌手每次都這樣講！」大聲倒說自己總是在簽名時才被認出來，此時他會否認並還唱起K.Will名曲〈左胸〉XDDD。



兩人聊到和金鍾國有「一系列外貌」，K.Will還把同為歌手的尹民秀、李正拖下水：「都長得差不多。」大聲喝著水噴笑後說：「但也幸好，都是唱歌唱得很好的人。」K.Will冷不防冒一句：「不會唱歌還能幹嘛？」大聲後面也說：「像我們這樣的人唱歌就要唱得好，哥你完全符合標準。」K.Will自己都爆笑。



插播一下，《家大聲》上一集金俊秀（細亞俊秀）也說過類似的話，說大眾第一次看到他都說「他唱歌一定唱得很好」，因為其他成員都是花美男。大聲聽了非常有同感：「俊秀哥也被這樣說了？」俊秀接著說自己第一次看到大聲也是同樣想法，甚至說「會吞掉大韓民國吧」，大聲聽了要笑死XD。



後續K.Will說自己學過舞（應是在Big Hit娛樂時期），但被房時爀說：「呀！只有長得好看的人跳起舞來才帥！」K.Will還出過一首歌〈Day 1〉副歌是「長得醜的人中我是最帥的」，他澄清絕不是自己給公司Idea的，只因為看了某粉絲的應援牌懷疑對方是黑粉才說出來，誰知道被公司寫成歌。K.Will亦坦承粉絲會覺得他長得比較親民有機會交往。



▼完整節目（2:37 K.Will大聲撞臉～把金鍾國等人也拖下水，19:16 K.Will練過舞~〈Day 1〉副歌真相、長得親民有交往機會）



▼附上「長得醜的人中我是最帥的」〈Day 1〉MV



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