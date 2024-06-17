邊佑錫善宰魅力再發威：主演電影舊作受矚目！《20世紀少女》被譽為必看之作、《靈魂伴侶》創造票房收益

大勢男星邊佑錫日前剛結束兩場泰國的粉絲見面會，直接飛往米蘭參加Prada品牌時尚秀盛會，在當地也掀起熱潮。除此之外，電影界也吹起善宰的旋風，重新上映由邊佑錫所主演的電影舊作，仍創造令人滿意的收益。

因主演tvN《背著善宰跑》而大受矚目的演員邊佑錫，在電視劇播畢後人氣仍然持續延燒，不僅是電視劇、綜藝節目、廣播界與時尚業界都爭相邀請他，目前就連電影界也可望因他的人氣而再創造新收益。演員擁有如此火爆的人氣並不常見，邊佑錫本身自帶的明星氣質也讓業界相當欣喜，電影界也正希望能夠緊抓住這位演員，期待他日後在大螢幕的活躍。



2016年正式踏上演員之路而開始活動之後，邊佑錫在電視劇小螢幕一步步累積自己的作品，而曾經出演過的電影作品至目前為止也只有2022年在Netflix上的《20世紀少女》以及在電影院上映的《靈魂伴侶》兩部作品。這兩部作品都是在《背著善宰跑》播出後又重新受到矚目，並且兩部作品也都有著與善宰相同的青春氣息。



其中《靈魂伴侶》從5月31日重新在電影院與觀眾們見面，從原本安排在21個劇場上映，擴大到35個劇場，即使是重新上映的電影，預售票卻是一開賣直接售罄，一週內約有一萬五千名觀眾前來觀賞，業者更表達「創造了預期之上的收益」。《靈魂伴侶》雖然是以兩位女主角金多美與全少妮所展開的故事，但邊佑錫所飾演的角色也在片中擁有不可替代的存在感，默默散發著魅力。《靈魂伴侶》在去年上映時僅有25萬觀影人次，沒想到卻在此時重新受到矚目。



另一部作品《20世紀少女》因為在OTT平台播出，因此並無法確認實質的收益，但卻隨著SNS的露出，讓許多《背著善宰跑》的粉絲們喻為是邊佑錫出演作中的必看作品之一。劇中有許多與《背著善宰跑》的相似之處，譬如女主角金裕貞家中也是錄影帶出租店，兩人的戀情展開方式也相似，穿上學生制服的邊佑錫也同樣有著善宰的氣息，專情的樣子令觀眾們也相當喜愛。《20世紀少女》公開時就已有許多觀眾們喜歡上邊佑錫，而他的魅力則透過《背著善宰跑》再度得到印證。



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