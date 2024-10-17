【韓網熱門】金希澈透露RIIZE聚餐場景：只喝飲料不喝酒，遊戲僅識369

金希澈在網綜《腦節者（뇌절자）》透露：「製作RIIZE的代表大哥很擔心綜藝的部分，因為這些朋友的性格比較內向。 我問他們聚餐時做什麼，大哥給我看了經紀人拍下的RIIZE聚餐現場：玩369之類的遊戲，只喝飲料（不喝酒）。 」

라이즈 회식때 369게임이나 음료수 마신대ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/OFb7pbfdxW — 익명 (@wonxbin02) October 16, 2024

韓國網友評論：

1. 太可愛了吧kkkk

2. 其實他們連369也沒有玩得很好kkk

3. 反而有好感耶，男生眼裡的無趣其實就是為人端正kkk

4. 所以他們是完全清醒地喝果汁玩遊戲嗎kkk

5. 這樣的團隊裡一度夾帶洪承漢那樣的異物... 幸好走了

6. 看團綜就能感覺到他們很單純

7. 上綜藝的話這也是一種魅力kk

8. 全體都是內向人的團不多見，在綜藝節目裡僵硬的模樣就很有趣

9. 好單純好喜歡

10. 動森居民嗎kkk太可愛

11. 雖然沒有未成年人，但整體都不太能喝酒，有的成員身體跟酒不適應，酒量較低

12. 他們曾經為了測試酒量而請經紀人當監護人、在宿舍裡喝酒，結果是互相說辛苦了、大哭一場kkk

13. 無趣又怎樣，清醒就好。 本來就因為平淡而喜歡他們，現在更喜歡啦

14. 被男生說無趣的男生才是最棒的

15. 不愧是RIIZE，安靜卻有堅持、溫柔且不強勢，寶貝們啊請不要改變

出處：https://theqoo.net/hot/3445924558

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