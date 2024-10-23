【韓網熱門】SM娛樂發佈「創立30週年影片」，家族粉感動淚目

SM娛樂公司昨晚發佈創立30週年的特別影片，寫道：

「一起走過的，我們的30年。 這個聲音，這個動作，這個文化，願它永遠長存。」

SM娛樂迎來了創立30周年。 30年旅程的每個瞬間，因為有粉絲們、藝人們、以及所有人的寶貴支持和愛， SM才能創造出新的文化，並在K-POP中扮演領導者的角色。

展望未來，期待與大家一起繼續書寫更多夢想與故事， 真心感謝與我們同行的所有人。



韓國網友評論：

1. 影片品質超高... 感動ᅲᅲᅲ

2. 這是我青春的總結 ᅮᅮᅮ

3. 哇，我的人生都在這裡了

4. 滿滿的回憶，眼淚止不住

5. 天啊，貼著金鍾仁名牌、聽著《蝴蝶少女》做數學習題，那不就是我嗎ᅲᅲᅲ

6. 我的十代和二十代都可以用這段影片來說明耶kkk哇...

7. 我給SM娛樂貢獻的墻磚至少有30塊

8. SM在我人生中佔比過高ᅲᅲᅲᅲᅲ

9. 我追的第一個偶像就是H.O.T，現在也喜歡aespa和RIIZE... kkkk

10. 因為東方神起的周邊跟媽媽吵架，這段是超寫實主義kkk

11. Bada出來時真的起雞皮疙瘩

12. 為何沒有天上智喜ᅲᅲ

13. 從東方神起到NCT WISH一直都在追，是真正的「Pink Blood」粉絲（*粉色為SM象徵色）... 心情激動得無法形容...

14. 雖然從來沒追過SM藝人，但我的學生時代全都在這裡了...

15. 從開頭《戰士的後裔》開始，我的心臟砰砰直跳ᅮᅮ

16. SM這些混蛋，千萬別垮台啊！我老了住進養老院也還是要聽新歌的ᅲᅲᅲ

17. 因為SM娛樂才有現在的K-POP，這就是根本。 希望以後能更發展！

出處：https://theqoo.net/hot/3453722708

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