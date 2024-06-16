B.A.P隊長容國Po口罩兔子，原設計師喊「故事重啟」！當兵中的ZELO也出聲了！

2019年起因與原公司TS娛樂不續約，暫停活動至今的B.A.P（方容國、鄭大賢、劉永才、文鐘業、ZELO）日前傳出將回歸消息，將率先推出紀錄片《Man on the moon》。

*先前報導：B.A.P真的回來了ㅠㅠ 突丟紀錄片《Man on the moon》預告：我們是──



《Man on the moon》目前僅一支預告片釋出，已引發大批粉絲BABY們期待，14日隊長容國在IG限時動態，再發出一張宣傳照，是他們的代表角色「MATOKI」（口罩兔子）全新照片，又引發一波討論。不久，永才也跟上宣傳發了同張照片。



韓國論壇theqoo有篇文〈B.A.P重組後MATOKI NEW似乎也會再回來〉，內文先大致回顧MATOKI是每個成員的代表、擁有不同性格，在週邊商品、專輯、網路漫畫、遊戲等等都會出現，最推崇應援棒（也是MATOKI形狀）發光時的模樣。重點是，文中提到不止方容國，當初參與設計的設計師也上傳了同樣照片！還寫下「The story that begins again」（故事重啟）。



原Po最後放了B.A.P奪下MMA（Melon Music Awards）新人獎，當時頒獎典禮的演出。底下湧入200多則留言，有BABY也有羨慕BABY之人，留言包括「哇瘋了MATOKIㅠㅠ 再拿出哨子就可以了ㅠㅠㅠ」（B.A.P粉絲應援會吹口哨）、「現在的MATOKI也設計得很好，是從B.A.P第一次看到這樣的偶像世界觀」、「MATO棒要重新拿出來了」……等等。其中有網友認為設計師都重新畫了，是不是結束合約後「B.A.P」的商標權等問題都解決了，令人湧起更多期待。

▼B.A.P 2012年奪下MMA新人獎，頒獎典禮表演



也有網友討論為何只有四隻MATOKI，原因是忙內ZELO去年12月起當兵去了。ZELO 15日發了一則限時動態回應B.A.P此次活動，他先向大家打招呼，接著表示身為B.A.P忙內很遺憾不能參與睽違5年的回歸活動，「請多多喜愛、溫暖的關心我們B.A.P成員哥哥們」，最後也提醒大家都要健健康康。



還有，今年3月曾主辦鐘業台北solo演唱會的單位SHOWOffice，轉發了製作《Man on the moon》的MA娛樂（也是鐘業、大賢經紀公司）相關貼文，讓台灣BABY相當興奮B.A.P是否很快也要來台灣巡演了。如果是，那會是B.A.P自2018年後，睽違7年登台。



另外，B.A.P回歸，X上有網友翻出容國當初離開TS娛樂的手寫信，手寫信曾寫道「會以B.A.P隊長方容國的身分繼續做音樂」，原Po似乎是對容國說到做到特別動容，寫下：「讀完這篇文章怎麼可能不哭呢……一直以B.A.P隊長方容國身分活動，能感受到多麼愛團體……感受到了對這樣的男人而言重組會有多大的意義，所以更激動了。」



이 글 읽고 어케 안 우냐고,,

계속 비에이피 리더 방용국으로 활동하겠다는 말이 진짜 그룹을 얼마나 사랑하는지 느껴져서 미치겟고...

이런 남자한테 재결합이 정말 얼마나 큰 의미일지 느껴지니까 더 울컥함 pic.twitter.com/i5zqwaXSa6 — 맞서싸울게 (@freefalldy) June 12, 2024

最後一起回顧大家想念的歌曲吧！



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