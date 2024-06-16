金鍾國盛夏不開冷氣、 夜晚不開燈！「小氣鬼」名言頻出：「熱就穿背心，睡覺開風扇會冷」

金鍾國節儉個性人盡皆知，最近一集《我家的熊孩子》和李尚敏一起來到崔振赫家做客，再次展現「吝嗇」威力，崔振赫就連開電風扇都要看國兒臉色XD

金鍾國一進門就覺得冷，一問才知崔振赫居然開了兩台冷氣，而且已經連開了一整個月，室內溫度只有18度！崔振赫解釋說冷氣要一直開比較省錢，金鐘國直接教訓：「不開最省錢！」



金鍾國表示自己整個夏天都不會開冷氣、優先開電風扇，而晚上睡覺時連風扇也不會開，就全部脫光光不蓋被子躺在那裡，這時候如果開電風扇的話反而「有一點冷」！崔振赫聽後一臉驚訝XD



崔振赫給金鍾國看網購的加濕器，金鍾國再次感到不理解：為什麼要用加濕器，掛條濕毛巾比什麼都強！金鍾國家當然也沒有加濕器，用電的最大頭居然是電視，每天晚上開3個小時左右，因為有電視的光線所以連燈也不開。甚至就連起夜也不開燈，而是趁感應燈自動關閉之前趕快辦完事衝回房間！



崔振赫點了炸雞請大家一起吃，好心給金鍾國濕紙巾擦手，國兒不意外又暴躁了：吃完再洗手不就好了，怎可為此抽出3張紙巾！隨後看到李尚敏用好幾張紙巾擦嘴，直接出手阻攔：剛才那張不是還可以用嗎！趕快改一改你這壞習慣！





崔振赫解釋不想在買東西時為了計算比較而有壓力，金鍾國分享了他的哲學：「想要的東西變少，壓力也會變小。」 他本人就是完全不購物的類型。



後來崔振赫小心翼翼詢問是否可以開冷氣，金鍾國：「熱就穿背心！」崔振赫退而求其次請求開電扇，金鍾國也無奈了：「你連體溫都是浪費錢的體溫啊！」



金鍾國一直說自己省錢是留著以後給老婆小孩用，還表示妻子如果跟自己住久了應該也會一樣節儉……可是國兒啊，像你一樣的現代人真的不太多啊XD香港觀眾可在黃Viu煲劇平台回看整集節目~



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