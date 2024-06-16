B.A.P队长容国Po口罩兔子，原设计师喊「故事重启」！当兵中的ZELO也出声了！

2019年起因与原公司TS娱乐不续约，暂停活动至今的B.A.P（方容国、郑大贤、刘永才、文钟业、ZELO）日前传出将回归消息，将率先推出纪录片《Man on the moon》。

*先前报导：B.A.P真的回来了ㅠㅠ 突丢纪录片《Man on the moon》预告：我们是――



《Man on the moon》目前仅一支预告片释出，已引发大批粉丝BABY们期待，14日队长容国在IG限时动态，再发出一张宣传照，是他们的代表角色「MATOKI」（口罩兔子）全新照片，又引发一波讨论。不久，永才也跟上宣传发了同张照片。



韩国论坛theqoo有篇文〈B.A.P重组后MATOKI NEW似乎也会再回来〉，内文先大致回顾MATOKI是每个成员的代表、拥有不同性格，在周边商品、专辑、网路漫画、游戏等等都会出现，最推崇应援棒（也是MATOKI形状）发光时的模样。重点是，文中提到不止方容国，当初参与设计的设计师也上传了同样照片！还写下「The story that begins again」（故事重启）。



原Po最后放了B.A.P夺下MMA（Melon Music Awards）新人奖，当时颁奖典礼的演出。底下涌入200多则留言，有BABY也有羡慕BABY之人，留言包括「哇疯了MATOKIㅠㅠ 再拿出哨子就可以了ㅠㅠㅠ」（B.A.P粉丝应援会吹口哨）、「现在的MATOKI也设计得很好，是从B.A.P第一次看到这样的偶像世界观」、「MATO棒要重新拿出来了」……等等。其中有网友认为设计师都重新画了，是不是结束合约后「B.A.P」的商标权等问题都解决了，令人涌起更多期待。

▼B.A.P 2012年夺下MMA新人奖，颁奖典礼表演



也有网友讨论为何只有四只MATOKI，原因是忙内ZELO去年12月起当兵去了。ZELO 15日发了一则限时动态回应B.A.P此次活动，他先向大家打招呼，接著表示身为B.A.P忙内很遗憾不能参与睽违5年的回归活动，「请多多喜爱、温暖的关心我们B.A.P成员哥哥们」，最后也提醒大家都要健健康康。



还有，今年3月曾主办钟业台北solo演唱会的单位SHOWOffice，转发了制作《Man on the moon》的MA娱乐（也是钟业、大贤经纪公司）相关贴文，让台湾BABY相当兴奋B.A.P是否很快也要来台湾巡演了。如果是，那会是B.A.P自2018年后，睽违7年登台。



另外，B.A.P回归，X上有网友翻出容国当初离开TS娱乐的手写信，手写信曾写道「会以B.A.P队长方容国的身分继续做音乐」，原Po似乎是对容国说到做到特别动容，写下：「读完这篇文章怎么可能不哭呢……一直以B.A.P队长方容国身分活动，能感受到多么爱团体……感受到了对这样的男人而言重组会有多大的意义，所以更激动了。」



이 글 읽고 어케 안 우냐고,,

계속 비에이피 리더 방용국으로 활동하겠다는 말이 진짜 그룹을 얼마나 사랑하는지 느껴져서 미치겟고...

이런 남자한테 재결합이 정말 얼마나 큰 의미일지 느껴지니까 더 울컥함 pic.twitter.com/i5zqwaXSa6 — 맞서싸울게 (@freefalldy) June 12, 2024

最后一起回顾大家想念的歌曲吧！



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