K-POP偶像團已經進入第五代了？2023年出道的新團到底該如何算，連圈內界定都很難

一代H.O. T（1996年），二代東方神起（2003年），三代EXO（2012年）/防彈少年團（2013年），四代aespa（2020年）/IVE（2021年）/NewJeans（2022年）， 韓國K-POP圈是這樣劃分愛豆年代的，從上世紀90年代開始，愛豆已經流行到了第4代。

那麼從2024年開始，受到全球喜愛的新人愛豆團，他們是第四代還是第五代呢？ 現在有一些團隊自稱為「5代偶像」，引發了人們對於是否真的開啟了一個新的時代的討論，韓媒就此進行了報導。在K-POP圈，除了對於在COVID-19大流行之後出現的團體需要重新分類的積極觀點外，也存在著認為像NewJeans和LE SSERAFIM這樣代表第4代團體的團隊才剛剛出道兩年，所以重新劃分沒有多大意義的負面觀點。

根據音樂界的消息，自稱為第5代的團體包括去年出道並獲得巨大人氣的ZeroBaseOne，以及女團Kiss of Life、SPIA、BADVILLAIN、BEWAVE和男團NOWADAYS、YOUNITE、DXMON、xikers等。 每個公司都在宣傳中使用了諸如「第5代偶像」（ZeroBaseOne）、「第5代清爽偶像」（BEWAVE）、「第5代熱門偶像」（NOWADAYS）等前綴。



通過堅實的實力積累人氣的Kiss of Life最近參加了MBC音樂綜藝節目《Song Stillers》，在演唱Brown Eyed Girls的《Six Sense》之前，她們表示：「Brown Eyed Girls是傳奇的四人女團，而我們作為第5代的四人女團，懷著挑戰的心態努力準備。 」直接提到了自己是第5代。

一代是以奠定大型企劃公司偶像體系為主的H.O.T.為首，包括g.o.d、SECHSKIES、神話、S.E.S.、Fin.K.L等（主要是在1990年代後期出道）;二代是崛起的偶像團體，包括東方神起、SS501、Big Bang、SHINee、少女時代、KARA、Wonder Girls等（主要是在2000年代中期出道）; 三代是在亞洲乃至全世界都備受喜愛的EXO、防彈少年團、TWICE、NCT等（主要是在2012年之後出道）。 對於這些劃分，幾乎沒有爭議。

2020年出道的aespa以及IVE、NewJeans、LE SSERAFIM、STAYC等團體被歸在第4代，這是大多數人的共識。 然而去年出道的團體自稱為所謂的第5代時，與第4代前輩團體僅僅相差了1到2年，這就引發了問題。



一位自稱為第5代的偶像團體相關人士表示：「第4代團體們在出道時正好經歷了COVID-19疫情，而我們則是在疫情結束、面對面活動再次可行時出道的新一代團體。 現在偶像團體的回歸週期比過去更短，並且在音樂方面追求的是更加年輕和清新的風格，與過去相比有一些差異。 」

總的來說，目前關於第4代和第5代的觀點存在一定的爭議，具體是否開啟了新的時代還有待觀察和評估。

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