《背著善宰跑》「白仁赫」李承協N.Flying出道初期和現在體格大不同：從「紙片人」到「雙開門」

韓國男明星似乎都有一個特點，剛出道時幾乎都是紙片人，出道幾年之後開始轉型，運動增肌，從單薄走向「雙開門」，這彷彿是他們的必經之路。

最近人氣超高的韓劇《背著善宰跑》正式落幕，除了男女主角邊佑錫和金惠奫人氣大漲之外，男三號「白仁赫」也受到了極大的關注。 他其實就是現實生活中的「善宰」，樂團N.Flying的主唱兼Rapper李承協，劇中的他雖然演的是個「音癡」，但實際上他是一站上舞台就魅力四射的實力派。

李承協於2013年出道，出道初期那幾年李承協還是個白白瘦瘦的男孩，非常符合大眾對於韓式花美男的印象。



N.Flying members in another universe (feat. TeStar members)



(source: webtoon/webnovel 데뷔 못 하면 죽는 병 걸림)



Lee Seunghyub 이승협 | Ryu Chungwoo 류청우 pic.twitter.com/th3kIdtNpv — Ann (@anourallyn) August 29, 2022

어머 이 미남 누구지?!

누구긴 누구야~ 엔플라잉의 멋진 리더 이승협이지~

크흑젠장 더 진작부터 빨 걸ㅠㅠ!



아 지금도 늦지 않았다~!

나흘 전 클리커로 솔로데뷔 하셨습니다

많관부^^ 한번씩 들어주세요 real 킹명곡임

엔피아합시도~



클리커 (Clicker) - 이승협 (J.DON)https://t.co/7TLaGWilpk pic.twitter.com/ktKtjTLe0W — 미 미 (@ID_MMii) February 25, 2021

近幾年開始，李承協開始增肌，身材上有了明顯的變化，從青春乖乖男，到肌肉霸道男，讓人越來越欲罷不能啦。



有肌肉和無肌肉，判若兩人啊！輪廓清晰的肌肉線條，可謂吸睛無數！



아무리 생각해도 이승협 피지컬 달란트가 미쳤음

근육이 어쩜 저렇게 예쁘게 잡혔지 맘먹고 빚은거같아#이승협 pic.twitter.com/QgbeOj1AKI — Elly_N.Fia (@elly88682240372) June 9, 2024

《背著善宰跑》中的李承協演技自然到讓不少不混K-POP圈的觀眾們誤以為是新人演員，期待他不僅在音樂道路上，也能在表演之路上越走越遠。

*推薦閱讀：‎《背著善宰跑》「白仁赫」竟然是N.Flying隊長李承協！韓網：演技自然到誤認為是新人演員

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