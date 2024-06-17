《背著善宰跑》「白仁赫」李承协N.Flying出道初期和现在体格大不同：从「纸片人」到「双开门」
广告

《背著善宰跑》「白仁赫」李承协N.Flying出道初期和现在体格大不同：从「纸片人」到「双开门」

明星   2024年6月17日   星期一08:45   Tracy  

（封面图源：IG@sssn9_zzzn9）

韩国男明星似乎都有一个特点，刚出道时几乎都是纸片人，出道几年之后开始转型，运动增肌，从单薄走向「双开门」，这彷佛是他们的必经之路。

最近人气超高的韩剧《背著善宰跑》正式落幕，除了男女主角边佑锡和金惠奫人气大涨之外，男三号「白仁赫」也受到了极大的关注。 他其实就是现实生活中的「善宰」，乐团N.Flying的主唱兼Rapper李承协，剧中的他虽然演的是个「音痴」，但实际上他是一站上舞台就魅力四射的实力派。

李承协於2013年出道，出道初期那几年李承协还是个白白瘦瘦的男孩，非常符合大众对於韩式花美男的印象。

近几年开始，李承协开始增肌，身材上有了明显的变化，从青春乖乖男，到肌肉霸道男，让人越来越欲罢不能啦。

有肌肉和无肌肉，判若两人啊！轮廓清晰的肌肉线条，可谓吸睛无数！

《背著善宰跑》中的李承协演技自然到让不少不混K-POP圈的观众们误以为是新人演员，期待他不仅在音乐道路上，也能在表演之路上越走越远。

*推荐阅读：‎《背著善宰跑》「白仁赫」竟然是N.Flying队长李承协！韩网：演技自然到误认为是新人演员

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 《背著善宰跑》「白仁赫」李承协N.Flying出道初期和现在体格大不同：从「纸片人」到「双开门」
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手