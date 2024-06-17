《背著善宰跑》「白仁赫」李承协N.Flying出道初期和现在体格大不同：从「纸片人」到「双开门」

韩国男明星似乎都有一个特点，刚出道时几乎都是纸片人，出道几年之后开始转型，运动增肌，从单薄走向「双开门」，这彷佛是他们的必经之路。

最近人气超高的韩剧《背著善宰跑》正式落幕，除了男女主角边佑锡和金惠奫人气大涨之外，男三号「白仁赫」也受到了极大的关注。 他其实就是现实生活中的「善宰」，乐团N.Flying的主唱兼Rapper李承协，剧中的他虽然演的是个「音痴」，但实际上他是一站上舞台就魅力四射的实力派。

李承协於2013年出道，出道初期那几年李承协还是个白白瘦瘦的男孩，非常符合大众对於韩式花美男的印象。



N.Flying members in another universe (feat. TeStar members)



(source: webtoon/webnovel 데뷔 못 하면 죽는 병 걸림)



Lee Seunghyub 이승협 | Ryu Chungwoo 류청우 pic.twitter.com/th3kIdtNpv — Ann (@anourallyn) August 29, 2022

어머 이 미남 누구지?!

누구긴 누구야~ 엔플라잉의 멋진 리더 이승협이지~

크흑젠장 더 진작부터 빨 걸ㅠㅠ!



아 지금도 늦지 않았다~!

나흘 전 클리커로 솔로데뷔 하셨습니다

많관부^^ 한번씩 들어주세요 real 킹명곡임

엔피아합시도~



클리커 (Clicker) - 이승협 (J.DON)https://t.co/7TLaGWilpk pic.twitter.com/ktKtjTLe0W — 미 미 (@ID_MMii) February 25, 2021

近几年开始，李承协开始增肌，身材上有了明显的变化，从青春乖乖男，到肌肉霸道男，让人越来越欲罢不能啦。



有肌肉和无肌肉，判若两人啊！轮廓清晰的肌肉线条，可谓吸睛无数！



아무리 생각해도 이승협 피지컬 달란트가 미쳤음

근육이 어쩜 저렇게 예쁘게 잡혔지 맘먹고 빚은거같아#이승협 pic.twitter.com/QgbeOj1AKI — Elly_N.Fia (@elly88682240372) June 9, 2024

《背著善宰跑》中的李承协演技自然到让不少不混K-POP圈的观众们误以为是新人演员，期待他不仅在音乐道路上，也能在表演之路上越走越远。

*推荐阅读：‎《背著善宰跑》「白仁赫」竟然是N.Flying队长李承协！韩网：演技自然到误认为是新人演员

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