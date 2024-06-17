【韓網熱門】EXO隊長SUHO：CBX爭議通過新聞才得知，那天我們其他成員也有記者會！韓網大罵：你們這3個還是不是人啊

男團EXO隊長SUHO最近對SM娛樂和EOX小分隊CBX（CHEN、伯賢、XIUMIN）之間的爭議發表了看法。

SUHO在自己首次擔任主演的電視劇《世子消失了》殺青採訪中提及了相關事情，表示：「我們其他成員當天也有記者會，我們還是通過新聞報導首次得知那件事。 其實我們也很困惑和傷心。 最重要的是，去年EXO-L（粉絲名）也經歷過類似的事情上，今年又發生同樣的事情，粉絲們也會不開心的吧。 我也很傷心，作為EXO的一員，我想首先向粉絲們道歉。 」

此外，SUHO還談到了完整體計畫，說道：「實際上冬季會出專輯，明年世勳、KAI也要退伍了，當然要和SM娛樂一起制定計畫、準備了，希望一切順利進行，用音樂來回報粉絲是EXO的責任，也是我作為隊長的希望。 但我不能百分之百保證，所以還是有些擔心。 」

韓國網友評論：

1. 什麼？？ 在其他隊友有記者會的情況下這3人也開了記者會??? 之前都不商量的嗎？ 還是不是人啊

2. 隊長辛苦了

3. 不是說隊友知情感情很好嗎？ 怎麼是通過新聞才知道的？

4. 即使是商業夥伴的關係，都已經相處這麼久了，一點情誼都沒有嗎？ 太讓人寒心了

5. 這幾個人太過分了？ 是不是人啊？ 明明知道SUHO記者會上會被問，還一句話都不提？

6. SUHO作為隊長，不知道平時的工作有多麼困難

7. SUHO啊，你有什麼好道歉的

8. 雖然我已經出坑了，但還是想為SUHO加油

9. 為什麼每次道歉的都是隊長???

10. SUHO是隊長啊，他們居然都不事先告訴他一聲

11. 可笑，都不提前通知隊長，還有臉說想一直當EXO

12. Xxxx，都沒時間談電視劇，這是他的電視劇採訪啊

13. 我們隊長又有什麼錯呢？

14. 你有什麼罪呢？ 每次自己有行程的時候都會遇到他們闖禍

15. 隊友通過新聞得知？？ 這幾個人還真是懂得如何給人致命一擊啊

16. 其他幾位EXO成員，你們是菩薩嗎（這種事情都能忍）

17. 完整體，實際上已經不存在了

18. 快滾，不需要你們，剩下的5個人已經很好了

19. 對隊友毫無禮貌，每次都是對方讓著這三人，他們都不懂感恩

20. 通過新聞得知？ 這還是團隊嗎？ 商業關係啊

21. EXO走到這個地步才是最可笑的，粉絲好累

22. 你們3人痛罵EXO的時候怎麼不想想其他隊友呢？ 快滾吧

23. 不告訴隊友，卻一直表示想繼續當EXO，這是什麼屁話啊？ 根本不是珍惜團隊，而是需要EXO這個名稱吧

原文：https://theqoo.net/square/3281449084

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