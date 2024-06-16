金明洙自曝為了驚喜感上台前不看腳本卻大喊「芭比Q了」！誠意清唱「想見你」兩次〜

INFINITE成員，歌手L兼演員金明洙於6月16日在台北舉辦粉絲見面會，而平時內向的他，在台上卻能夠與粉絲大聊特聊，有求必應並且與粉絲們度過相當開心的時光。

金明洙一邊唱著歌曲「Love U Like U」，一邊從觀眾席後方登場，慢慢地走近全場粉絲們，甚至還為粉絲簽名，讓全場觀眾從一開始就陷入瘋狂。金明洙一站上舞台引發全場尖叫，他也請大家應該先冷靜，在隨著今天的見面會流程越來越High才對，只要粉絲們在台下喊叫或表達意見，金明洙還會適時用中文指揮大家「安靜 安靜」，讓活動順利進行。



被問到「長那麼帥有沒有對生活帶來不便之處」，讓金明洙相當驚訝，他提到自己為了保持新鮮感，所以上台前其實沒有特別閱讀今日見面會的腳本，但沒想過有這樣有趣的內容。以他的立場來說，所謂的不便之處，應該是要時時刻刻維持自己的帥氣，譬如在飛機上擔心眼睛很腫，大家送的食物應援雞排與珍奶，讓金明洙在演出前都不敢多吃，不過他也表示結束後他一定會開心享用的。



金明洙也透露最近其實常跟成員們見面，為了準備專輯也拍攝Live影片，為了見面會也拍攝宣傳照片，最近他也時常拍攝REELS短片，抵達台北後也拍了一些，他表示之後每年幾乎都有機會來到台北，不管是與成員們一起或者是他自己單獨活動，讓粉絲們相當開心。而他也希望粉絲們推薦網美拍片點，大家紛紛表達請他去北投、高雄以及淡江大學試試看。



被問到是否準備了中文歌曲？金明洙很不好意思的說只準備了小小一段，於是他直接清唱了「想見你」的副歌部分，獲得全場如雷掌聲，而他更是加碼想以原Key再唱一次，於是讓觀眾們聽了2回，粉絲們也相當滿足。而演員金明洙也是許多韓國工作人員們心目中最愛的演員，因為有他在的拍攝現場總有許多收不完的咖啡車，工作人員每天被美食圍繞，甚至還會日漸發胖。金明洙認為吃美食能讓自己的心情變好，拍攝效率與氣氛都很棒。



請他自己說說為何自己的人緣這麼好呢？金明洙表示，自己真的是一個很好的人，也是非常有條理計畫的一個人，不管在平時的對話或是工作，日常生活也能安排得鉅細靡遺，特別是跟他一起去旅遊的話，一定不會有浪費的時間，他會為大家制定好完整的行程規劃，出門時間與交通時間都包含在內，是一個計畫控。



接下來金明洙也與粉絲們大玩遊戲，聽一秒前奏就必須猜出歌曲，沒想到題目非常難，甚至粉絲猜出的比他本人更多，讓金明洙大呼應該先看腳本的，更接地氣地說出「芭比Q了」，讓粉絲們笑翻。再送上最後一首歌曲之前，金明洙更用中文向大家說：「今天開心嗎？我今天很開心能見到你們，一直很謝謝大家。」「很快會再見，等我一下。」他也一再提醒粉絲們，每年都至少有一次在台灣見面的機會唷！



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