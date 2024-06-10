韓國人最想看到這些演員能夠合作（下）：每一對合作都會破收視率紀錄吧，有沒有導演編劇看看他們啊！

上一篇中我們提到了10對韓國網友們最想讓他們合作的男女演員名單，接著上篇我們繼續來說。
相關鏈接：韓國人最想看到這些演員能夠合作（上）：每一對合作都會破收視率紀錄吧，有沒有導演編劇看看他們啊！
1. 李到晛和朴寶英
怎麼辦，韓國觀眾真的超愛朴寶英，希望他能和每一位男演員合作，不得不說朴寶英的氣質甜美，和任何一位男演員都很有CP感。 若和李到晛合作的話，就是兩隻超可愛「狗狗」的愛情故事喔。
[요청/합짤] 박보영 X 이도현#어느날우리집현관으로멸망이들어왔다 #박보영#18어게인 #이도현https://t.co/mSRqM8Jr0E— 혜윰 (@heyum07) July 31, 2022
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2. 宋江和高允貞
宋江五官精緻，氣質溫柔，身材高大精壯，完全符合許多女性對理想男友的期盼。 而高允貞的顏值就算放在美女如雲的韓劇圈也照樣能打，他倆同框就是對觀眾們的眼睛十分友好。
늘 관심 가는 배우 송강 고윤정— 곰이 (@G0Miie) February 5, 2024
아 요즘 갑자기 이종석에 빠졌다 https://t.co/5Sw5BOib3H pic.twitter.com/x0s631sU4z
3. 朴敘俊和秀智
朴敘俊和秀智出現在同一個畫面內有一種穩定交往了很久，是彼此靈魂伴侶的感覺。
Would you like a drama of Suzy and Park Seo Joon together? #수지 #Suzy #baesuzy #박서준 #ParkSeoJoon #kdrama pic.twitter.com/OGaoqyTe8D— Kpidols (@kpidols) May 20, 2020
4. 李到晛和朴恩斌
這兩位同框就讓觀眾覺得是一對高智商CP，不然一起演一下檢察官內部的愛情故事吧？
이도현X박은빈 환생물 제발료…ㅠㅠ pic.twitter.com/n77AyDF3UZ— 쩡이 (@mizz_alWm) April 6, 2024
5. 蔡鍾協和朴寶英
這一對要是演姐弟戀的話應該也很有看頭，年上冷漠女vs年下小奶狗！
난 박보영 채종협 연상연하로코… 보고싶음 pic.twitter.com/r9mtFnbXcK— 못 (@mztdrx) November 26, 2023
6. 宋江和秀智
光是看他倆同框就是對觀眾們的眼球淨化！
[상플] 좋알람 보다가 붙여본 선오X노을— 혜윰 (@heyum07) January 23, 2021
수지랑 송강 만나줬으면,,,#배수지 #노을 #송강 #선오 https://t.co/vGdEVi3WnE
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7. 金秀賢和金泰梨
實力派演員的合作，必將是一場演技盛宴，光是想像一下兩人飆戲就讓人很興奮了。
[요청/합짤] 김수현 X 김태리#사이코지만괜찮아 #김수현 #스물다섯스물하나 #김태리— 혜윰 (@heyum07) December 16, 2023
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8. 路雲和高允貞
古裝！！兩人搭一次古裝吧？？ 世子和大臣家的小女兒。
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9. 魯尚炫和朴智炫
這一對很有反派瘋批夫婦的即視感，唯一能讓我感到溫暖的人就是他/她。
이 조합이 좋은데~~ pic.twitter.com/NUXWAPUCtA— yolo (@yolo31320928072) June 7, 2024
10. 李鐘碩和朴寶英
大學相戀數年卻在畢業時分手了，多年之後因為工作重逢的兩人，命運又一次開始轉動......
#이종석 #박보영 #차은호 #탁동경#로맨스는별책부록#어느날우리집현관으로멸망이들어왔다— ɴᴇᴠᴀᴇʜ (@0nevaeh0) August 16, 2021
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11. 朴敘俊和韓志旼
腦海裡自動代入了《請吃飯的漂亮姐姐》劇情，韓志旼好適合姐弟戀的設定啊！
[요청/합짤] 박서준 X 한지민#김비서가왜그럴까 #박서준#빠담빠담 #한지민https://t.co/K15euDX41e— 혜윰 (@heyum07) January 30, 2022
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