韓國人最想看到這些演員能夠合作（下）：每一對合作都會破收視率紀錄吧，有沒有導演編劇看看他們啊！

上一篇中我們提到了10對韓國網友們最想讓他們合作的男女演員名單,接著上篇我們繼續來說。

相關鏈接:韓國人最想看到這些演員能夠合作(上):每一對合作都會破收視率紀錄吧,有沒有導演編劇看看他們啊!

1. 李到晛和朴寶英

怎麼辦,韓國觀眾真的超愛朴寶英,希望他能和每一位男演員合作,不得不說朴寶英的氣質甜美,和任何一位男演員都很有CP感。 若和李到晛合作的話,就是兩隻超可愛「狗狗」的愛情故事喔。



2. 宋江和高允貞

宋江五官精緻,氣質溫柔,身材高大精壯,完全符合許多女性對理想男友的期盼。 而高允貞的顏值就算放在美女如雲的韓劇圈也照樣能打,他倆同框就是對觀眾們的眼睛十分友好。



3. 朴敘俊和秀智

朴敘俊和秀智出現在同一個畫面內有一種穩定交往了很久,是彼此靈魂伴侶的感覺。



Would you like a drama of Suzy and Park Seo Joon together? #수지 #Suzy #baesuzy #박서준 #ParkSeoJoon #kdrama pic.twitter.com/OGaoqyTe8D