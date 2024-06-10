韓國人最想看到這些演員能夠合作（下）：每一對合作都會破收視率紀錄吧，有沒有導演編劇看看他們啊！

上一篇中我們提到了10對韓國網友們最想讓他們合作的男女演員名單，接著上篇我們繼續來說。

相關鏈接：韓國人最想看到這些演員能夠合作（上）：每一對合作都會破收視率紀錄吧，有沒有導演編劇看看他們啊！

1. 李到晛和朴寶英

怎麼辦，韓國觀眾真的超愛朴寶英，希望他能和每一位男演員合作，不得不說朴寶英的氣質甜美，和任何一位男演員都很有CP感。 若和李到晛合作的話，就是兩隻超可愛「狗狗」的愛情故事喔。



2. 宋江和高允貞

宋江五官精緻，氣質溫柔，身材高大精壯，完全符合許多女性對理想男友的期盼。 而高允貞的顏值就算放在美女如雲的韓劇圈也照樣能打，他倆同框就是對觀眾們的眼睛十分友好。



늘 관심 가는 배우 송강 고윤정

아 요즘 갑자기 이종석에 빠졌다 https://t.co/5Sw5BOib3H pic.twitter.com/x0s631sU4z — 곰이 (@G0Miie) February 5, 2024

3. 朴敘俊和秀智

朴敘俊和秀智出現在同一個畫面內有一種穩定交往了很久，是彼此靈魂伴侶的感覺。



4. 李到晛和朴恩斌

這兩位同框就讓觀眾覺得是一對高智商CP，不然一起演一下檢察官內部的愛情故事吧？



5. 蔡鍾協和朴寶英

這一對要是演姐弟戀的話應該也很有看頭，年上冷漠女vs年下小奶狗！



난 박보영 채종협 연상연하로코… 보고싶음 pic.twitter.com/r9mtFnbXcK — 못 (@mztdrx) November 26, 2023



6. 宋江和秀智

光是看他倆同框就是對觀眾們的眼球淨化！





7. 金秀賢和金泰梨

實力派演員的合作，必將是一場演技盛宴，光是想像一下兩人飆戲就讓人很興奮了。



8. 路雲和高允貞

古裝！！兩人搭一次古裝吧？？ 世子和大臣家的小女兒。



9. 魯尚炫和朴智炫

這一對很有反派瘋批夫婦的即視感，唯一能讓我感到溫暖的人就是他/她。



10. 李鐘碩和朴寶英

大學相戀數年卻在畢業時分手了，多年之後因為工作重逢的兩人，命運又一次開始轉動......



11. 朴敘俊和韓志旼

腦海裡自動代入了《請吃飯的漂亮姐姐》劇情，韓志旼好適合姐弟戀的設定啊！



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