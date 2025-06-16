《未知的首爾》EP.8收視率持續飆高！最高9.2%，朴寶英♥朴珍榮交往→讓心臟跳出嘴巴的危機來臨

（談及EP.8劇情）tvN X Netflix 熱門韓劇《未知的首爾》中，由朴寶英飾演的雙胞胎姊妹未知＆未來面臨最大危機，收視率更是節節攀升。

昨晚（15日）播出的第8集尼爾森收視率在全國家庭平均為7.4%，最高8.2%，首都圈家庭平均為8.3%，最高9.2%，再次創下自身最高紀錄。在 tvN 主力目標收視層 2049 男女收視率，也在包含無線台在內的所有頻道同時段中奪下冠軍。



【關鍵人物朴尚勇的臉蛋曝光，仇恨變成了懷念】

當天的劇情中，柳未知面前出現了與已故父親長得一模一樣的公司內部告發加害者朴尚勇（南允浩 飾），令她當場僵住，這一幕的緊張和驚訝感也渲染給了螢幕前的觀眾們，只能說朴寶英的演技真的是太強大了～～～。



這時柳未知才明白，當初在故鄉時柳未來問她「如果遇見跟爸爸長得一模一樣的人，妳會怎麼樣？」的真正用意。柳未知急忙離開現場，本想好好對付加害者，卻反而湧上對父親的思念，淚水奪眶而出，讓人心酸不已。回想獨自承受，走到崩潰邊緣的姊姊，未知是既心疼又內疚。



【把初戀的悸動和懵懂不安，演得相當完美】

在李昊洙（朴珍榮 飾）向柳未知告白，互訴心意後，到底是不是正式開始交往的疑惑，也順利解決。兩人進入熱戀模式，讓人心動不已。從高中時期就夢想的首爾約會，到如今彼此分享過去總是極力隱藏的弱點，兩人逐漸成為更加親密無間的戀人。



▼小情侶解開誤會，愛的背後抱抱～：



此外，李昊洙與廉粉紅（金善英 飾）其實並非親生母子一事也被揭露，令眾人震驚。廉粉紅因與李昊洙的父親（金柱憲 飾）結婚而多了一個兒子，即便李昊洙對她有所疏遠，她依然珍惜並愛護他如同親生兒子般。得知朋友的秘密後，金沃禧（張英南/張榮男 飾）那略顯笨拙卻真摯的鼓勵，更讓人心頭一暖。

【真的是全世界都要發現姊妹互換啦！】

同一時間，接手新大樓項目的朴尚勇，聽到崔局長（鄭勝吉 飾）局長和申組長（李時勳 飾）組長說柳未來變得和以前不同，感到相當疑惑。朴尚勇說柳未來有個同卵雙胞胎姊妹，於是懷疑目前假扮柳未來上班的人可能就是雙胞胎，進一步加劇不安。



一心想將柳未來趕出公司的崔局長和申組長聽到此話後，設下陷阱，想讓柳未來/未知按下資料處理室的指紋密碼，劇情的緊張感升高。在兩人銳利目光的試探下，柳未知將如何應對這場危機，令人好奇。

▼《未知的首爾》第9集預告，將於21日晚間9點20分播出。



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