《未知的首爾》朴寶英＆朴珍榮互訴心意，收視再創新高！男閨蜜最強助攻：「這世上根本沒有完美的時機」

（談及EP.7劇情）tvN X Netflix 熱門韓劇《未知的首爾》中柳未知（朴寶英 飾）與李昊洙（朴珍榮 飾）歷經漫長等待，終於確認了彼此的心意。

在昨晚（14日）播出的 tvN 週末劇《未知的首爾》第7集中，曾是彼此初戀卻始終錯失告白時機、擦肩而過的柳未知（朴寶英 飾）與李昊洙（朴珍榮 飾），終於向對方真心告白，給觀眾們帶來溫暖悸動的結尾。



本集收視率在尼爾森全國家庭平均6.5%、最高7.1%，刷新自身全國最高收視紀錄（首都圈家庭平均6.7%、最高7.6%），並在首都圈與全國皆奪下全頻道同時段冠軍。tvN主打的2049男女收視率同樣在首都圈與全國全頻道（含地面波）同時段位居第一，穩固其「治癒劇」的王者地位。



察覺柳未知與雙胞胎姊姊柳未來（朴寶英 飾）交換人生的李昊洙，親自前往故鄉與柳未來展開長談。卻意外聽聞彼此的母親從樓梯摔下受傷的消息。柳未來立刻聯絡在首爾的柳未知，雙胞胎姊妹與李昊洙的三人對峙也就此成行。



柳未來告訴柳未知，李昊洙已知曉她們之間的秘密約定，並提出停止交換人生。想起自己曾在李昊洙面前假扮柳未來，柳未知羞愧難當，開始躲著李昊洙。李昊洙對柳未知刻意地疏遠雖感失落，卻也理解她無奈隱瞞秘密的苦衷，選擇耐心等待最佳時機。兩人雖彼此心意相通，卻因體貼對方遲遲無法吐露真心，令觀眾們的內心也倍感焦急。

▼回顧第6集，李昊洙叫柳未知的心動場面：



柳未知的高中摯友＆前男友－宋慶久（文東赫 飾）找上李昊洙勸道：「這世界上根本沒有什麼完美的時機。」曾因錯失機會而懊悔不已的李昊洙被這句話鼓勵到，決心向柳未知表白深藏已久的心意。



在月光灑落的小巷裡，李昊洙與柳未知獨處，他以平靜卻微顫的聲音說：「我喜歡妳，喜歡很久了，非常喜歡妳。」克服恐懼率先走向她的真摯告白，讓柳未知雙眼閃耀著幸福的光彩，這一段告白戲也溫暖了螢幕前的觀眾們。



另一邊，柳未來則被同樣經歷過痛苦的草莓農場合夥人－韓世振（劉慶秀 飾）所吸引，這一對的互動也非常有看點。韓世振對曾明知不該卻無法放手的柳未來溫柔鼓勵：「哪怕一點點，也去抓住那些快樂、美好、令人喜悅的事物吧。」在他的溫暖安慰下，柳未來鼓起勇氣，開始著手解決閃避許久的公司辭職與醜聞問題。



▼《未知的首爾》第8集預告：



《未知的首爾》以隱藏在堅強外表下、內心脆弱的雙胞胎姊妹成長歷程，帶來令人動容的感動。伴隨著秘密約定逐步揭開，柳未知與柳未來尋找真正自我的故事就越令人期待。



朴寶英姊妹成長記持續上演的 tvN 週末劇《未知的首爾》第8集，將於今晚（15日）晚間9點20分播出。

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