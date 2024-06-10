EXO-CBX下午舉辦緊急發布會：揭發SM不當行為，要求三成員上繳個人活動收入10%

男團EXO小分隊CBX（CHEN、伯賢、XIUMIN）在與SM娛樂公司（以下簡稱SM）的獨家合約到期後，一同簽約由伯賢創建的獨立廠牌INB100並展開個人活動，今日（10日）CBX方面突然宣佈將舉行緊急記者會，聲稱受到了SM的不當要求。

據INB100公司透露，SM要求CBX「支付個人活動收入的10%」。 INB100表示，去年6月CBX與SM通過共同聲明解除了獨家合約並進行了法律訴訟，申請了公平交易委員會的調解。 當時雙方通過協商解決了這一事件，因為雙方都認為EXO正常活動比任何事情都重要。 根據當時的協定，藝人的個人活動和CBX的活動均由INB100負責。 然而，SM無視了協定的前提條件，要求他們支付個人活動收入的一部份。

INB100稱：「我們已經提供了關於不公平行為的證據，但SM已經超過兩個月沒有回復。 通過這次記者會，我們將揭露SM的不當行為」。

此外，記者會將由INB100的母公司One Hundred的會長車家元、INB100的代表金東俊和律師李在學參加，將於本日下午舉行。

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