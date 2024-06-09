VIVIZ信飛、嚴智、銀河久違再登台！熱情粉絲舞蹈實力也不容小覷，台上台下一起尬舞！

韓國女團VIVIZ三位成員信飛、嚴智、銀河於6月9日在台北展開世界巡迴演唱會《2024 VIVIZ WORLD TOUR 'V.HIND: LOVE AND TEARS'》，共吸引三千粉絲到場同樂。

VIVIZ一登場就連續演唱三首歌曲「Untie」「Blue Clue」與「Rum Pum Pum」，並用中文跟大家問候：「大家好，我們是VIVIZ！」也各自向粉絲們問候，並且特別提到VIVIZ相隔很久才來到台灣與大家見面，非常高興，並且在世界巡迴的海外首場演出，就選擇台北為起點，令台北的粉絲們相當開心。銀河也提到彩排時登上了這個舞台，覺得場地真的好大喔！還擔心最上排的觀眾是否能夠清楚看得見她們呢？



VIVIZ也希望透過本次的演出，讓大家看見她們努力成長的成果，也覺得提到台北就有種感性又朦朧的感覺，於是接下來也送上了幾首抒情歌曲給粉絲們。而到中場VIVIZ暫時退場更換服裝時，現場成了粉絲們的尬舞時間，導播隨機鏡頭停在幾個特定位置，粉絲們就會立即站起來熱舞，而每位粉絲們的舞蹈實力都相當棒，讓這空檔變得非常有趣！



接下來VIVIZ也為大家帶來「MANIAC」，並邀請粉絲們一起動起來，這首歌曲對VIVIZ是相當有意義的歌曲，也成為她們努力不懈的原動力，之後她們也會為粉絲們持續努力著，也希望大家繼續為她們加油。第一次以演唱會形式來台，VIVIZ感到非常開心，也很感謝粉絲們願意等待到今日，之後也會希望能夠多多製造能夠近距離與粉絲們互動的機會，也感謝粉絲們總是無條件支持著她們。



粉絲們也送上了排字應援，用韓文字排出「VIVIZ要再來」，讓三人非常感動，並向所有粉絲們致上感謝的心意，雖然大家相隔兩地，希望心意總是能夠相連。VIVIZ也預告粉絲們，在本次海外巡迴結束後，將以不同形式再度與大家見面，也請大家持續期待。

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