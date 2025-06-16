BBGIRLS三姝來台灣遊玩卻分開行程XD 忙內裕那吃麵線也太可愛

BBGIRLS（原Brave Girls）三成員玟瑩、恩智、裕那，近日都悄悄來到台灣遊玩，有趣的是三人分開行程各玩各。

昨（15）日裕那發了台北西門街頭照，還有吃阿宗麵線的照片，文字簡單放了台灣國旗emoji。應是顧客太多無座位，裕那很乾脆的席地而坐享用，畫面相當俏皮可愛。另一篇貼文寫「吃吃吃……」，但只看見星巴克和雞排，不過裕那拿著一杯星巴克在一處老屋前和道路反光鏡合照，所有街頭照完全是標準的「台灣感性」，其中一則貼文還用了台灣樂團落日飛車的〈Summum Bonum〉。可以注意到，照片中若拍到路人，裕那都會細心將其馬賽克，僅一人沒馬掉，很可能是一同遊玩的媽媽。



恩智也到了西門，在西門紅樓紅磚牆前拍照，也和經典的彩虹馬路合照，吃了日式料理吃了鼎泰豐小籠包、芒果冰……前一天限時動態透露了是和圈外人好姐妹（其中一人@sryung.y是YouTuber開設「윤쫑알 Record」）遊玩。友人@sryung.y 限動透露了有粉絲特地印照片找恩智簽名喊「我朋友真帥」，但Threads上有網友指出是「職業粉絲」非真粉絲BBee。



恩智和裕那路途還相遇了，恩智說：「分開旅行的我們……昨天也是喔欸總是在路上相遇阿～～～^^^」裕那轉發寫：「ㅋㅋㅋㅋ這次的YouTube會很有趣的～～」暗示在台灣拍了YouTube？



而團內「大姐」玟瑩也在台灣，不過尚未看見三人合體，她的限動從早更新到凌晨，透露買了伴手禮一之軒牛軋餅，吃了鼎泰豐、九寨十鍋麻辣鍋……等等，還到了101露天泳池。



其實2023年玟瑩就來過台灣遊玩，讓台灣粉絲非常興奮，此次三人都來台，Threads上更掀起討論。韓國人喜愛來台灣的「台灣感性」還在持續中！順帶一提，BBGIRLS上月底才發行翻唱曲〈希望事項〉，原唱卞真燮驚喜合唱。



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